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 Собранный урожай зерна превысил 45 миллионов тонн, – Минагрополитики

По состоянию на 26 сентября украинские аграрии собрали зерновых и зернобобовых культур на площади 11,1 млн га, или 72% к прогнозу, и намолотили 45,1 млн тонн зерна при средней урожайности 40,8 ц/га.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, передает БизнесЦензор.

В том числе:

  • кукурузы – 5,4 млн тонн с площади 899 тыс. га, или 18% к прогнозу, при урожайности 59,8 ц/га;
  • гречихи – 72 тыс. тонн с площади 54 тыс. га, или 80% к прогнозу, при урожайности 13,2 ц/га;
  • проса – 138 тыс. тонн с 74 тыс. га, или 82% к прогнозу, при урожайности 18,7 ц/га.

Кроме того, подсолнечника обмолочено на площади 4,2 млн га, или 71% и собрано 9,6 млн тонн зерна при средней урожайности 23,0 ц/га. Сои обмолочено на площади 867 тыс. га, или 55% к прогнозу, и собрано 2 млн га зерна при средней урожайности 23,4 ц/га. Сахарной свеклы собрано 1,6 млн тонн с площади 36 тыс. га, или 17% к прогнозу, при средней урожайности 445 ц/га.

По проведению осенней посевной кампании, то на эту дату посеяно 2,9 млн га площади озимыми зерновыми, или 39% к прогнозу, из них посеяно:

  • озимой пшеницы – 2,6 млн га, или 42% к прогнозу;
  • ржи – 69 тыс. га, или 56% к прогнозу;
  • озимого ячменя – 147 тыс. га, или 16% к прогнозу.

Кроме того, озимый рапс при прогнозируемой площади 1,1 млн га посеяно 994 тыс. га, или 93% к прогнозу.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150646
 
 
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