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 Столичное коммунальное предприятие продает проездные в 2 раза дороже цены закупки

КП "Главный информационно-вычислительный центр" (ГИВЦ) КГГА 23 сентября по результатам тендера заказало ООО "Компания "Спекл" бесконтактных карт "Kyiv Smart Card" на общую сумму 42,98 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, в этом году должны поставить 1,5 млн бесконтактных карточек максимум по 28,65 грн за штуку.

Напомним, электронный билет "Kyiv Smart Card" продается по 50 грн за штуку.

В частности, заказаны карточки MifarePlus SE 1K или MifarePlus S 2K в 42 различных вариантах: со штрих-кодом и/или скретч-полем с пин-кодом и/или дополнительной персонализацией шрифтом Брайля или полипропиленовым пакетиком опционально вместе с рекламным материалом.

Цены вариантов несколько различаются, но общая стоимость рассчитана по самой высокой цене.

Год назад, в октябре 2018 года, "ГИВЦ" заказывал у ООО "Предприятие "Пластик Карта" карточки MifarePlus S 2K в разных вариантах по одинаковой цене 33,6 грн. Это на 17% дороже, однако тогда заказ был в триста раз меньше – всего 5 тысяч штук.

Гарантийный срок составляет три года, а срок наложенной оплаты – 30 банковских дней.

Цена сделки на 18% ниже ожидаемой стоимости закупки в 52,5 млн грн.

Столичный победитель тендера "Компания "Спекл" принадлежит Юлии Чужик и директору Татьяне Шевченко. С 2014 года компания получила подрядов на 86,7 млн грн, из которых этот – самый крупный.

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К аукциону не допустили вышеупомянутую компанию "Пластик Карта". Основанием для ее отклонения стала указанная в технических требованиях цена, которую было видно всем до аукциона, а также какое-то несоответствие банковской гарантии требованиям тендерной документации.

Единственным допущенным конкурентом было ДочП "Полиграфический комбинат "Заря" из консорциума "ЕДАПС", которое ранее было записано на кипрскую "Балладхилл Холдингз Лимитед", а ныне принадлежит представителю консорциума Валерию Эфросу через ООО "Управление материально-технического обеспечения "Энергокомплект".

Полиграфкомбинат "Заря" имеет общие номер телефона и адрес по ул. Луговая, 1-А с ПАО "Киевская полиграфическая фабрика "Заря". Конечным бенефициаром фабрики является Никита Аксенов, но раньше она была заведена на кипрские "Палмсайд Холдингс Лимитед", "Пинкрим Холдингс Лимитед", "Плейссайд Холдингс Лимитед" и "Песцино Холдингс Лимитед". Эти же офшоры контролировали ПАО "Печать-оборудование" и прекращенное ООО "Энергия-Т", возглавляемые Олегом Богдановичем Деревянко – братом экс-нардепа Юрия Богдановича Деревянко, который в свое время был советником Михаила Саакашвили.

Кроме того, компанию "Песцино Холдингс Лимитед" в наблюдательном совете фабрики "Заря" представляла Виктория Денисюк. На выборах 2012 года она была доверенным лицом Богданы Андросовой – юристки, которая работала в благотворительном фонде Юрия Деревянко.

Как сообщалось, в Киеве с 1 ноября планируют прекратить продажу бумажных билетов в наземном транспорте, а в метрополитене – жетонов и зеленых бесконтактных карт.

При этом власти города обещают, что с 1 ноября киевляне смогут платить за проезд в наземном транспорте с помощью обычной банковской карточки. На сегодня банковская карта тестируется в системе.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150637
 
 
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