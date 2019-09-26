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 Застройщики задолжали бюджету Киева 2 миллиарда паевого взноса

Задолженность по уплате долевого участия в создании и развитии социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры Киева по договорам 2003-2017 годов по состоянию на 1 сентября составляет 2,17 млрд грн.

Об этом свидетельствуют официальные данные Департамента экономики и инвестиций КГГА, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Больше всех – более 200 млн грн – задолжали ООО "Еврострой-Альянс" (сейчас фирма уже в состоянии прекращения) и Главное управление внутренних войск МВД Украины (222 млн грн, строительство админздания по ул. Генерала Алмазова, 18/7) и жилищный кооператив "Градостроитель" (215 млн грн; многоэтажная жилая застройка по ул. Пуховская).

По данным департамента КГГА, из общей суммы дела на 193,5 млн грн проиграны в судах. В частности, по некоторым из-за истечения сроков исковой давности.

При этом ежегодно киевская власть подписывала сотни договоров долевого участия с застройщиками. Так, за 2016-2018 годы их было подписано более 1100 А в этом году по состоянию на 1 августа – еще 71.

По данным Департамента экономики и инвестиций КГГА, поступления от уплаты паевого участия составляли: в 2016 году – 563,76 млн грн, в 2017 году – 793,39 млн грн, в 2018 году – 543,12 млн грн.

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Как сообщалось, 20 сентября Верховная Рада приняла закон о стимулировании инвестиционной деятельности, предусматривающий, в частности, отмену обязательного паевого взноса при строительстве объектов с 2021 года.

Автором закона является нардеп от "Слуги народа" Елена Шуляк, которая до этого работала руководителем направления "Строительство" в BRDO. Этой организацией руководил Алексей Гончарук, нынешний премьер-министр Украины.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150632
 
 
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