 "Приватбанк" представил новую технологию кредитования с помощью смартфонов

Об этом сообщил руководитель направления обслуживания торговых предприятий "Приватбанка" Евгений Васильцов, передает БизнесЦензор.

По словам Васильцова, оформление кредита при оплате за товар смартфоном происходит так же мгновенно и бесконтактно, как и оплата собственными средствами. А оплатить в рассрочку покупки можно в любой торговой точке, в которой установлен POS-терминал "Приватбанка".

"Приватбанк" стал первым украинским банком, клиенты которого смогли пользоваться цифровыми кошельками для оплаты покупок смартфоном. Теперь мы стали первым банком в мире, который добавил в цифровой кошелек функцию оформления рассрочки одним тапом смартфона", – отметил Васильцов.

Для оплаты смартфоном покупки в рассрочку достаточно, чтобы кассир выбрал соответствующее меню терминала. Для активации сервиса бесконтактного кредитования перед покупкой нужно установить в цифровом кошельке по умолчанию карту "Универсальная". Программа мгновенной рассрочки "Оплата частями" "Приватбанка" позволяет покупать товары в кредит в оффлайн и онлайн торговых точках по ставке 0,01% годовых.

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