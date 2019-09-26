 Кабмин объявил конкурсы на заместилей главы ГФС, которую обещали ликвидировать

Как передает БизнесЦензор, соответствующие распоряжения Кабмина №850-р, №852-р и №849-р от 25 сентября обнародованы на официальном правительственном портале.

Согласно приложению к документам, должностной оклад заместителя главы ГФС составит 20,02 тыс. грн.

Документы на конкурс принимаются до 7 октября.

Как сообщалось, ранее в Минфине заявляли, что Государственная фискальная служба прекратит свое функционирование после того, как завершится процесс формирования Государственной таможенной службы (ГТС).

Председатель ГТС Максим Нефьодов рассчитывает, что правительство в начале октября примет распоряжение о передаче новой службе таможенных функций Государственной фискальной службы (ГФС).

При этом 25 сентября Кабинет министров продлил полномочия налоговой милиции в составе Государственной фискальной службы до созданию нового Бюро финансовых расследований. Министр финансов Оксана Маркарова пояснила, что это станет завершающим этапом реформы Государственной фискальной службы.

Напомним, Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По итогам конкурсного отбора главы налоговой службы Кабмин 8 мая назначил ее руководителем Сергея Верланова, который ранее занимал должность заместителя министра финансов Украины.

5 июля Кабмин назначил первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефьодова руководителем Государственной таможенной службы.

В августе правительство переложило полномочия и функции администрирования налогов с Фискальной службы на Государственную налоговую службу, тем самым дав старт работе нового ведомства.

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