[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 23.99 26.15
 Власть
  227  0
Все про:Кабмин (3418) конкурс (229) ГФС (1372)

 Кабмин объявил конкурсы на заместилей главы ГФС, которую обещали ликвидировать

Кабинет министров объявил конкурсы на занятие должностей трех заместителей председателя Государственной фискальной службы (ГФС).

Как передает БизнесЦензор, соответствующие распоряжения Кабмина №850-р, №852-р и №849-р от 25 сентября обнародованы на официальном правительственном портале.

Согласно приложению к документам, должностной оклад заместителя главы ГФС составит 20,02 тыс. грн.

Документы на конкурс принимаются до 7 октября.

Как сообщалось, ранее в Минфине заявляли, что Государственная фискальная служба прекратит свое функционирование после того, как завершится процесс формирования Государственной таможенной службы (ГТС).

Председатель ГТС Максим Нефьодов рассчитывает, что правительство в начале октября примет распоряжение о передаче новой службе  таможенных функций Государственной фискальной службы (ГФС).

При этом 25 сентября Кабинет министров продлил полномочия налоговой милиции в составе Государственной фискальной службы до созданию нового Бюро финансовых расследований. Министр финансов Оксана Маркарова пояснила, что это станет завершающим этапом реформы Государственной фискальной службы. 

Напомним, Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По итогам конкурсного отбора главы налоговой службы Кабмин 8 мая назначил ее руководителем Сергея Верланова, который ранее занимал должность заместителя министра финансов Украины.

5 июля Кабмин назначил первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефьодова руководителем Государственной таможенной службы.

В августе правительство переложило полномочия и функции администрирования налогов с Фискальной службы на Государственную налоговую службу, тем самым дав старт работе нового ведомства.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150620
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Беларусь Донбасс Загороднюк Зеленский Кабмин Лукашенко Россия США Трамп
 
 
 
 
 
 вверх