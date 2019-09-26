 Задолженность киевских предприятий по зарплате превысила 177 миллионов

Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Марина Хонда, передает БизнесЦензор.

Так, на 1 сентября долг существовал на 69 предприятиях города, из которых 39 предприятий государственного сектора и 30 негосударственного. Предприятия имеют задолженность в размере 129,1 млн грн и 48,5 млн грн соответственно.

Среди государственных предприятий крупнейшими должниками остаются те, которые входят в состав ГК "Укроборонпром" (ГП НИИ "Квант", ПАО "Завод "Маяк", ГП КНИИ гидроприборов, ДПКДЗ "Буревестник", ГП КБ "Артиллерийское вооружение" и другие). Суммарная задолженность составляет 90,9 млн грн.

Также задолженность по выплате заработной платы имеют предприятия, которые находятся в сфере управления Минрегиона (11,9 млн грн), Министерства инфраструктуры (7 млн грн), Министерства энергетики и защиты окружающей среды (5,4 млн грн), Государственного космического агентства (5 млн грн), Министерство развития экономики (4,4 млн грн), Регионального отделения Фонда госимущества (1,2 млн грн).

Основной причиной наличия долга на государственных предприятиях является недостаток оборотных средств из-за отсутствия госзаказов, несвоевременные расчеты за работы, потеря рынка сбыта.

Что касается предприятий негосударственного сектора, то среди них наибольшим должником остается ОАО "Коммерческий банк "Союз", который имеет задолженность в размере 9,8 млн гривен. Кроме этого, в перечне крупнейших должников негосударственного сектора является ООО "ГРУП ДФ Интернешнл Юкрейн" – 7,4 млн грн, ПАО "Трест "Киевгорстрой-3" – 5,3 млн грн, ПАО "Банк "Петрокоммерц-Украина" – 4,7 млн грн, ООО "ФОСАГРО-Украина" – 4,2 млн грн, ПАО "ТММ-Энергострой" – 3,6 млн грн, ПАО "Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект" – 2,8 млн грн, ООО "Керрот" строительные материалы" – почти 2,5 млн грн, ООО "Укргазнііпроект" – 1,2 млн грн и другие.

Основная причина задолженности в негосударственных предприятиях – это нехватка оборотных средств из-за уменьшения объема заказов, несвоевременные расчеты за работу, неэффективное управление имуществом и ликвидация учреждений финансовой сферы.

Наряду с тем, по состоянию на 1 сентября, в Киеве отсутствует просроченная задолженность по выплате заработной платы в бюджетных учреждениях, которые финансируются из бюджета Киева, и коммунальных предприятиях города.

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