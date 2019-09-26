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 Uber Shuttle запустил в Киеве новый автобусный маршрут

Сервис Uber Shuttle запустил в работу новый автобусный маршрут, соединяющий Южную Борщаговку и Бессарабку.

Об этом сообщает 44.ua со ссылкой на сообщение компании. передает БизнесЦензор.

На Борщаговке микроавтобусы Uber будут отправляться от конечной остановки по улице Булгакова каждые 15 минут, начиная с 07:00. До конечного пункта назначения на Бессарабке, автобусы будут проезжать через район Отрадный.

Uber Shuttle запустил в Киеве новый автобусный маршрут 01

Uber Shuttle запустил в Киеве новый автобусный маршрут 02

Стоимость проезда будет зависеть от расстояния: 15 грн - до 8 километров, 20 грн - до 12 километров, 25 грн - до 16 км и 30 грн - больше 16 километров.

Сервис Uber Shuttle начал работу в Киеве в мае этого года. Он работает по принципу маршрутного такси. Стоимость проезда в них составляет от 15 грн до 30 грн.

Заказать микроавтобус можно с помощью стандартного приложения сервиса такси Uber. Программа будет искать других пассажиров, которые следуют в том же направлении.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150614
 
 
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