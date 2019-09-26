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 Импорт автомобилей в Украину превысил прошлогодний показатель, – ГФС

Импорт легковых автомобилей в Украину в январе-августе 2019 года составил $2,31 млрд.

Об этом сообщила Государственная фискальная служба, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

Согласно таможенной статистике, наибольшее количество легковых автомобилей было ввезено в Украину из Германии - на сумму $451,67 млн. 

На втором месте - импорт из Японии, который составлял $357,53 млн.

Замыкает тройку лидеров США с результатом $306,47 млн.

Также в ГФС сообщили, что в январе-августе Украина экспортировала легковых автомобилей на сумму $7,86 млн. Больше всего украинских автомобилей продано в США, Канаде и Уганде.

Как сообщалось, импорт легковых автомобилей в Украину в 2018 году составил $2,24 млрд.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150607
 
 
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