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Все про:Госслужба занятости (24) работа (208)

 Госслужба занятости оценила свою долю на рынке резюме в 73%

База данных Государственной службы занятости (ГСЗ) по состоянию на 1 сентября этого года насчитывала 977 тыс. резюме, что составляет 73% общего количества соискателей, на ресурсе Robota размещено еще 14% резюме, Work.ua – 11%, OLX – 2% и всего 0,1% – на Jobs.ua.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные ведомства, передает БизнесЦензор.

Так, база данных Госслужбы занятости одновременно насчитывает почти 140 тыс. вакансий, или 41% всех, размещенных на информационных ресурсах вакансий.

По данным ведомства, следом идут Robota.ua – 17%, OLX – 18%, Work.ua – 22% и Jobs.ua – 2%.

"По итогам первого полугодия 2019 года 1 млн 43 тыс. украинцев нашли работу. При этом ГСЗ трудоустроила 440 тыс. человек или 42% общего числа официально оформленных работников", – отмечается в пресс-релизе.

Ведомство указывает, что за минувший год при его содействии работу нашли 826 тыс. человек, что в 20 раз больше, чем при посредничестве других компаний и ресурсов по трудоустройству.

"Служба занятости занимает весомое место на рынке посредничества в трудоустройстве. Но для успешного развития рынка важно наладить сотрудничество ГСЗ с частными агентствами занятости и онлайн-платформами по поиску работы", – подчеркивает директор ГСЗ Ольга Макогон.

По ее мнению, сегодня существует определенная дискриминация безработных и ищущих работу, которые пользуются услугами службы занятости, так как работодатели в вакансиях для ГСЗ указывают более низкие размеры зарплат.

"Когда ГСЗ, частные агентства занятости и онлайн-платформы, которые являются электронными частными агентствами занятости, будут работать по единым подходом к подбору вакансий, это станет толчком для построения качественных отношений на рынке посреднических услуг по трудоустройству", – считает Макогон.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150605
 
 
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