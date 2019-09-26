 Трейдеры закачали в ПХГ 6,7 миллиарда кубометров газа в режиме "таможенного склада"

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укртрансгаз", передает БизнесЦензор.

По данным компании, в целом пользуются услугами по хранению объемов газа в ПХГ 288 компаний.

Как сообщалось, запасы газа в украинских подземных хранилищах превысили 20 млрд кубометров, что более чем на 4 млрд превышает прошлогодний показатель и является наибольшим уровнем за последние 9 лет.

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Ранее исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко заявлял, что НАК ведет подготовительные работы для разворота газотранспортной системы (ГТС) страны в реверсном направлении в случае прекращения Россией транзита с 1 января 2020 года.

Опасения полного прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории Украины с января 2020 года вынуждают страну войти в зиму с более высокими, чем обычно запасами в подземных хранилищах газа.

Напомним, летом 2017 года "Укртрансгаз" объявил об открытии таможенного склада для украинских и иностранных поставщиков газа на базе 10 газохранилищ, который предоставил возможность трейдерам более 1000 дней хранить природный газ без растаможки.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

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