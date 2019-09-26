 Рост строительства с начала года составил 21%, – Парцхаладзе

Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор.

"За восемь месяцев строительные компании уже выполнили работы на 97 млрд грн. Это на 20,8% больше по сравнению с прошлогодними показателями. Лидеры – Днепропетровская, Одесская, Харьковская области и Киев", – рассказал Парцхаладзе.

Следовательно, в Днепропетровской области было выполнено строительных работ на 11,7 млрд грн, в Одесской – на 9,3 млрд грн, Харьковской – 8,7 млрд грн, в Киеве – на 23 млрд грн.

Строительство жилых зданий в сравнении с январем-августом прошлого года выросло на 2,1%, нежилых – на 33,8%, инженерных сооружений – на 23,9%.

Новое строительство, реконструкция и техперевооружение составили 76,4% от общего объема произведенной продукции, капитальный и текущий ремонты – 15,4% и 8,2% соответственно.

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