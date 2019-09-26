[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 23.99 26.15
 Регуляторная политика
  8  0
Все про:ФИФА (20) футбол (174) футболист (24)

 ФИФА подложила ограничить комиссионные выплаты агентам футболистов

ФИФА рекомендовала ограничить выплаты агентам игроков и уменьшить количество переходов футболистов на правах аренды.

Если предложения будут утверждены, представители продающей команды будут получать не более 10% от суммы трансфера, а агенты игрока будут зарабатывать не более 3% от выплат, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

Кроме того, представители покупающего клуба будут получать не более 3% от выплат футболистам.

Также при заключении сделок по трансферам футболистов будет запрещено привлекать несколько посредников. Таким образом планируется избежать конфликта интересов сторон.

Кроме того, согласно предложенному решению, начиная с сезона 2020/21 клубам будет разрешено отдавать или брать в аренду не более восьми футболистов из иностранных клубов. С сезона 2022/23 этот показатель уменьшится до шести.

Все меры, касающиеся ограничений арендных сделок, будут относиться к игрокам в возрасте 22 лет и старше. Все предложенные меры будут представлены совету ФИФА на следующем заседании, которое состоится 24 октября.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150596
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиРегуляторная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Беларусь Донбасс Зеленский Кабмин Крым Лукашенко Россия США Трамп
 
 
 
 
 
 вверх