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Все про:налоги (951) НДС (225) ГНСУ (17)

 Глава налоговой службы отчитался о росте начисления НДС в августе на 3 миллиарда

По оперативным данным, сумма начисленного налога на добавленную стоимость в сентябре по результатам деятельности в августе составила 19,8 млрд грн, что на 2,9 млрд грн, или на 17,2%, больше аналогичного периода прошлого года (16,9 млрд грн).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передает БизнесЦензор.

"Указанный результат был обеспечен благодаря эффективной аналитической работе и эффективному администрированию НДС, в том числе отработке рисковых операций органами ГНС", – отметил глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов.

По данным ГНС, соотношение задекларированного налога к объемам реализации составил 2,7% против 2,3% в аналогичном периоде прошлого года. При этом объем поставки в августе 2019 года увеличился по сравнению с августом 2018 года лишь на 2,2% (с 723 млрд до 739 млрд грн).

В целом начисление налога в 2019 году выросло на 12,8 процентных пункта. Так, в 2019 году начислено налога 152,6 млрд грн, что на 17,5 млрд грн больше аналогичного периода прошлого года (135,1 млрд грн).

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150590
 
 
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