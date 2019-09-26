 Кабмин отрицает провал переговоров с МВФ из-за Коломойского

Об этом заявляет пресс-служба Кабинета министров, передает БизнесЦензор.

"Переговоры между Украиной и МВФ находятся в активной стадии. На сегодняшний день остается в силе 14-месячная программа stand by. Она была разработана как переходная программа для содействия макроэкономической стабильности Украины в период двух выборов: президентских и парламентских", – сказано в сообщении.

В пресс-службе правительства отмечают, что за время своего пребывания в Киеве миссия МВФ ознакомилась с состоянием дел в Украине, планами правительства на ближайшие несколько лет и пожеланиями дальнейшего сотрудничества с Фондом.

"Повесткой дня возможной поддержки со стороны МВФ может стать Программа действий правительства, которая будет презентована Кабинетом министров 29 сентября", – сказано в сообщении.

Ранее агентство Украинські новини со ссылкой на иточники сообщило, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) после двухнедельной работы покинет Киев без оснований рекомендовать совету директоров МВФ заключить с Украиной новую программу кредитования.

По информации агентства, миссия МВФ продлила работу в Киеве на два дня и намерена завершить ее в четверг, 26 сентября. Однако в итоге не будет согласованного меморандума о сотрудничестве.

Основной причиной отсутствия договоренности с МВФ стала информация о возможности мирового соглашения между государством и прежними собственниками "Приватбанка", а также возможная смена руководства Национального банка (НБУ).

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Как сообщалось, эксперты МВФ прибыли в Украину 11 сентября, и в этот же день премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что целью переговоров является получение staff agreement (рекомендации совету директоров) для открытия новой программы сотрудничества.

Кроме того, на минувшей неделе Financial Time опубликовала материал, в котором премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что президент Владимир Зеленский планирует достигнуть некоего компромиссного соглашения с Игорем Коломойским по "Приватбанку". Позднее Гончарук заявил, что его комментарий по "Приватбанку" неправильно интерпретировали.

Ранее экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что ее дом под Киевом в с. Гореничи был сожжен в результате поджога, обвинив в давлении Игоря Коломойского.

В своих интервью добиться "наказания" для Гонтаревой неоднократно обещал олигарх, бывший владелец "Приватбанка" Игорь Коломойский, который заявлял о желении получить от государства $2 млрд "компенсации" за национализацию банка.

Коломойский после встречи с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Алексеем Гончаруком в начале сентября заявил, что "видит хорошее окно возможностей" для достижения договоренностей по делу "Приватбанка".

Президент Владимир Зеленский в ходе встреч с заместителем директора Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Джулией Козак и руководителем миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом также обсуждал ситуацию вокруг "Приватбанка".

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