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Все про:Кабмин (3418) Коломойский (880) МВФ (1032) Приватбанк (977) Гончарук_Алексей (57)

 Кабмин отрицает провал переговоров с МВФ из-за Коломойского

Миссия МВФ под председательством Рона Ван Родена начала свою работу в Киеве 12 сентября и продолжает встречи с членами правительства по расписанию.

Об этом заявляет пресс-служба Кабинета министров, передает БизнесЦензор.

"Переговоры между Украиной и МВФ находятся в активной стадии. На сегодняшний день остается в силе 14-месячная программа stand by. Она была разработана как переходная программа для содействия макроэкономической стабильности Украины в период двух выборов: президентских и парламентских", – сказано в сообщении.

В пресс-службе правительства отмечают, что за время своего пребывания в Киеве миссия МВФ ознакомилась с состоянием дел в Украине, планами правительства на ближайшие несколько лет и пожеланиями дальнейшего сотрудничества с Фондом.

"Повесткой дня возможной поддержки со стороны МВФ может стать Программа действий правительства, которая будет презентована Кабинетом министров 29 сентября", – сказано в сообщении.

Ранее агентство Украинські новини со ссылкой на иточники сообщило, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) после двухнедельной работы покинет Киев без оснований рекомендовать совету директоров МВФ заключить с Украиной новую программу кредитования.

По информации агентства, миссия МВФ продлила работу в Киеве на два дня и намерена завершить ее в четверг, 26 сентября. Однако в итоге не будет согласованного меморандума о сотрудничестве.

Основной причиной отсутствия договоренности с МВФ стала информация о возможности мирового соглашения между государством и прежними собственниками "Приватбанка", а также возможная смена руководства Национального банка (НБУ).

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Как сообщалось, эксперты МВФ прибыли в Украину 11 сентября, и в этот же день премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что целью переговоров является получение staff agreement (рекомендации совету директоров) для открытия новой программы сотрудничества.

Кроме того, на минувшей неделе Financial Time опубликовала материал, в котором премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что президент Владимир Зеленский планирует достигнуть некоего компромиссного соглашения с Игорем Коломойским по "Приватбанку". Позднее Гончарук заявил, что его комментарий по "Приватбанку" неправильно интерпретировали.

Ранее экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что ее дом под Киевом в с. Гореничи был сожжен в результате поджога, обвинив в давлении Игоря Коломойского.

В своих интервью добиться "наказания" для Гонтаревой неоднократно обещал олигарх, бывший владелец "Приватбанка" Игорь Коломойский, который заявлял о желении получить от государства $2 млрд "компенсации" за национализацию банка.

Коломойский после встречи с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Алексеем Гончаруком в начале сентября заявил, что "видит хорошее окно возможностей" для достижения договоренностей по делу "Приватбанка".

Президент Владимир Зеленский в ходе встреч с заместителем директора Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Джулией Козак и руководителем миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом также обсуждал ситуацию вокруг "Приватбанка".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150584
 
 
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 Топ комментарии
 
отрицает провал переговоров из-за Колимойского, а из-за чего подтверждает провал? ))
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Думаю весной 2020 нас ожидает добровольная отставка Зеленского.
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раньше..и возможно не добровольная..но разгребать это дерьмо надо будет снова лет 5...а там лохторат циркача снова выберет
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отрицает провал переговоров из-за Колимойского, а из-за чего подтверждает провал? ))
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Делает вид, что никакого провала не было. Джентельмен, блд. Обосрамшись, он делает вид, будто пахнет не от него.

А страдает страна.
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Якщо Бєня ще раз заявить про те що дефолт для України річ корисна , то МВФ до України і носа не поткне . А Бєніціон поклавши до кишені 2 млрд зелені , на радість всіх 73% зєбілів відправить Україну за кредитами до кремлівської стайні . І все буде добре (для них) , бо дотриматись вимог путєна латентним ворогам України проблеми не становить . Звичайно за рахунок 73% зєбілів і решти громадян .
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Думаю весной 2020 нас ожидает добровольная отставка Зеленского.
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раньше..и возможно не добровольная..но разгребать это дерьмо надо будет снова лет 5...а там лохторат циркача снова выберет
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та пыпец, уже котоый месяц как ушел, а все никак не успокоится.
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Это значит, что Коломойскому за Приват заплатит не МВФ, а мы своими налогами? Кабмин отрицает провал переговоров с МВФ из-за Коломойского - Цензор.НЕТ 5294
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