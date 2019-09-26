 Казахстан разместил евробонды со ставкой ниже 1% годовых, – СМИ

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах, передает БизнесЦензор.

По данным собеседника агентства, на фоне достаточно высокого спроса со стороны инвесторов Казахстану удалось привлечь средства по крайне низким ставкам, доходность одного из траншей составила менее 1%.

В частности, были размещены 7-летние евробонды на 500 млн евро с доходностью 0,6% и 15-летние евробонды на 650 млн евро с доходностью 1,5%.

Общий спрос на суверенные евробонды Казахстана превысил 2,8 млрд евро.

Организаторами сделки выступили Citi, Societe Generale и UBS, лид-менеджером в Казахстане – FHS.

Евробонды будут иметь листинг на Лондонской бирже и бирже Астаны.

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Последний раз Казахстан выходил на рынок евробондов в ноябре 2018 года. Тогда были размещены два транша бумаг общим объемом 1,05 млрд евро (по 525 млн евро каждый). Доходность 5-летнего выпуска составила 1,55% годовых, 10-летний выпуск был размещен с доходностью 2,375%. Евробонды в евро были размещены впервые, ранее страна занимала на внешнем рынке только в долларах.

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