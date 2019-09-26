 Лукашенко пригрозил с помощью Украины отказаться от российской нефти

Об этом со ссылкой на БЕЛТА сообщает БизнесЦензор.

Лукашенко упомянул о налоговом маневре в нефтяной сфере России, отметив, что Беларусь в результате этого вынуждена в том числе искать альтернативные варианты поставок.

Он отметил, что Беларусь, конечно, зависима от России в плане поставок сырья и углеводородов.

"Но сегодня это не катастрофа. Налоговый маневр подкинули нам. Когда-то мы получали от переработки российской нефти, покупали у них нефть без таможни (у нас таможенный союз, свободная торговля). Но они настояли, чтобы мы, продавая нефтепродукты Украине и другим, часть денег им отдавали. Потом увидели, что это много (остается в распоряжении Беларуси). Ввели этот налоговый маневр. То есть у себя ввели на нефть налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Таможенной пошлины вроде нет в торговле, но они ввели налог, и нефть подорожала", - сказал Лукашенко.

"Это значит, что наши два нефтеперерабатывающих завода оказались в невыгодном положении по сравнению с их заводами. Более того, сейчас дошли до того, что НДПИ забрали, сейчас возвращают НПЗ (российским). Нашим заводам не возвращают. И нефть сразу подорожала. Нас подводят к мировой цене. На что я публично в Питере в последний раз сказал: "Раз так, тогда мы вынуждены будем закупать с рынка нефть", - сказал Лукашенко.

При этом он отметил, что российская нефть марки Urals не самого высоко качества на мировом рынке. Беларусь ранее уже отрабатывала альтернативные поставки нефти по нефтепроводу Одесса - Броды.

Лукашенко рассказал о прорабатываемых вариантах альтернативных поставок.

"Одесса - Броды вариант использовали, железнодорожным транспортом из Одессы поставляли. Это дороже. Что удивительно, самым выгодным оказался маршрут поставок из Гданьска - через Польшу в Беларусь. Перемычку сделаем, на два завода будем сразу поставлять, - отметил Президент. - Из четырех ниток нефтепровода "Дружба" мы заберем сначала две. И реверсом будем качать. Не из России нефть пойдет, а оттуда (через Польшу) к нам. Но это не рычаги давления. Это поиск альтернативы. Третье направление - через порты Литвы и Латвии. И везде мы подтягиваем интересы транзитных государств", - заявил он.

Лукашенко отметил, что и Украина заинтересована в поставках нефтепродуктов - дизельного топлива и бензина, Беларусь в этом плане делает качественный продукт, как раз заканчивается модернизация соответствующей установки для глубокой переработки нефти на белорусских НПЗ.

"Мы можем переработать (нефть). И если мы через Украину будем поставлять, так мы готовы Украину в этот проект привлечь. Вам же нужны эти нефтепродукты. Давайте вместе работать. Сейчас наши бизнесмены купили какую-то нитку "Прикарпат Запад Транс". И уже пробную партию прокачали - где-то 8 тыс.т. Мы готовы и здесь работать", - заявил Лукашенко.