 Гончарук поручил создать объединенную систему государственных кадастров

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил в ходе рабочего совещания по функционированию государственных кадастров, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Украина уже потратила десятки миллионов долларов на разработку различных кадастров. Денег нет. Кадастров нормальных тоже", – заявил премьер.

Гончарук подчеркнул, что вся информация должна быть профессионально собрана и оцифрована, чтобы каждый украинец имел доступ к этим данным.

"Даю всем неделю. За это время поймите полную картину всего, что у вас происходит, и наведите порядок", – подчеркнул глава Кабмина.

Премьер также поставил задачу безотлагательно начать разработку единой интегрированной системы государственных кадастров, которая будет содержать достоверную информацию о природных ресурсах страны и будет доступна гражданам.

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Как сообщалось, Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра планирует завершить инвентаризацию сельскохозяйственных земель до 1 августа 2020 года. В минувшем году Госгеокадастр выявил в кадастре 1 млн ошибок.

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