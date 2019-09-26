 "Энергоатом" увеличил производство электроэнергии на 0,8%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Плановое задание по производству электроэнергии за указанный период в 2019 году перевыполнено на 0,6%.

Электростанции госпредприятия отпустили в рынок 51 млрд 385,1 млн кВт-ч электроэнергии против 51,025 млрд кВт-ч в январе-августе 2018 года.

Доля "Энергоатома" в общей структуре производства электроэнергии в стране составила 53,1%, что на 1,1 п.п. больше января-августе-2018.

Объем капитальных вложений за восемь месяцев составил 6 млрд 927,6 млн грн против 6 млрд 925,8 млн грн за тот же период годом ранее. Финансирование капвложений составило 9 млрд 654,8 млн грн против 7 млрд 877,7 млн грн соответственно.

НАЭК перечислила в бюджеты всех уровней 8 млрд 996,8 млн грн, расчеты по страхованию составили 1 млрд 709,4 млн грн.

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) АЭС НАЭК составил 67,6%, что на 0,5 п. п. больше, чем в январе-августе 2018-го. При этом коэффициент готовности несения номинальной электрической нагрузки достиг 69,2%, что на 1,2 п. п. больше показателя того же периода прошлого года.

В работе АЭС Украины в январе-августе зафиксировано девять нарушений (за первые восемь месяцев 2018 года - 13).

По итогам января-августа-2019 общая продолжительность пребывания энергоблоков АЭС в ремонтах составила 1072,7 суток против 1081,76 суток за тот же период 2018 года.

Радиационные параметры работы атомных электростанций за указанный период не превышали нормативных значений, радиационная защита персонала и населения обеспечивалась на достаточном уровне.

Как сообщалось, "Энергоатом" в 2018 году сократил производство электроэнергии на 1,4% (на 1 млрд 158,8 млн кВт-ч) по сравнению с 2017 годом – до 84 млрд 626,3 млн кВт-ч.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и построенную на нижнем водохранилище ГАЭС Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.