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Все про:КГГА (487) Киев (2178) Киевсовет (168) Антимонопольный комитет (730) Терентьев (37)

 АМКУ обязал КГГА вернуть госпомощь на строительство

Антимонопольный комитет Украины обязал Киевскую городскую государственную администрацию вернуть незаконно выделенную госпомощь коммунальным предприятиям Киева из-за нарушения конкурентного законодательства.

Об этом в Facebook сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев, передает БизнесЦензор.

"26 сентября 2019 года Антимонопольный комитет обязал КГГА вернуть незаконную государственную помощь, признанную недопустимой для конкуренции (2,5% "на содержание службы заказчика")", - написал Терентьев.

"В то же время средства, за которые подрядные организации осуществляют работы, не являются государственной помощью, то есть, никаких угроз строительству и реконструкции нет", - добавил он.

Терентьев напомнил, что Киевский городской совет утвердил и реализует Программу экономического и социального развития на 2018-2020 годы. Ею предусмотрено строительство и/или реконструкцию учреждений образования и здравоохранения, объектов благоустройства и спортивной инфраструктуры, жилых домов (по программе "Доступное жилье" для участников АТО), инженерных сетей, административных зданий КГГА, Киевского зоопарка.

В 2019 году на выполнение программы Киевгорсовет выделил 1,4 млрд грн.

"Обратимся к Закону о местном самоуправлении. Он недвусмысленно указывает, что функции заказчика на строительство, реконструкцию и ремонт должны делегироваться на конкурсной основе или выполняться самостоятельно", - сообщил Терентьев.

По его словам, Департамент строительства и жилищного обеспечения КГГА передал эти функции коммунальным предприятиям (созданным самим горсоветом) без всякого конкурса.

Таким образом коммунальные предприятия получили:

  • "Спецжилфонд" - 270 млн грн.
  • "Инженерный центр" - 270 млн грн.
  • "Житлоинвестбуд-УКБ" - 900 млн грн.
  • "Житло-сервис" - 2 млн грн.

"Эти коммунальные предприятия (КП) оставляют себе 2,5% выделенных средств как "содержание службы заказчика", - сообщил глава АМКУ.

По словам Терентьева, вместо закупок услуг по строительству и ремонту через конкурс, КГГА своим решением передала эту функцию своим же коммунальным предприятиям и "дарит" им 2,5% средств, выделенных на строительные работы.

"Итак, невыполнение Киевской госадминистрацией условий Закона о местном самоуправлении привело к предоставлению незаконного государственной помощи коммунальным предприятиям, что, в свою очередь, исказило экономическую конкуренцию", - заявил Терентьев.

Это стало причиной решения АМКУ о возврате бюджетных средств.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150550
 
 
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