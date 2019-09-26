 АМКУ обязал КГГА вернуть госпомощь на строительство

Об этом в Facebook сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев, передает БизнесЦензор.
"26 сентября 2019 года Антимонопольный комитет обязал КГГА вернуть незаконную государственную помощь, признанную недопустимой для конкуренции (2,5% "на содержание службы заказчика")", - написал Терентьев.
"В то же время средства, за которые подрядные организации осуществляют работы, не являются государственной помощью, то есть, никаких угроз строительству и реконструкции нет", - добавил он.
Терентьев напомнил, что Киевский городской совет утвердил и реализует Программу экономического и социального развития на 2018-2020 годы. Ею предусмотрено строительство и/или реконструкцию учреждений образования и здравоохранения, объектов благоустройства и спортивной инфраструктуры, жилых домов (по программе "Доступное жилье" для участников АТО), инженерных сетей, административных зданий КГГА, Киевского зоопарка.
В 2019 году на выполнение программы Киевгорсовет выделил 1,4 млрд грн.
"Обратимся к Закону о местном самоуправлении. Он недвусмысленно указывает, что функции заказчика на строительство, реконструкцию и ремонт должны делегироваться на конкурсной основе или выполняться самостоятельно", - сообщил Терентьев.
По его словам, Департамент строительства и жилищного обеспечения КГГА передал эти функции коммунальным предприятиям (созданным самим горсоветом) без всякого конкурса.
Таким образом коммунальные предприятия получили:
- "Спецжилфонд" - 270 млн грн.
- "Инженерный центр" - 270 млн грн.
- "Житлоинвестбуд-УКБ" - 900 млн грн.
- "Житло-сервис" - 2 млн грн.
"Эти коммунальные предприятия (КП) оставляют себе 2,5% выделенных средств как "содержание службы заказчика", - сообщил глава АМКУ.
По словам Терентьева, вместо закупок услуг по строительству и ремонту через конкурс, КГГА своим решением передала эту функцию своим же коммунальным предприятиям и "дарит" им 2,5% средств, выделенных на строительные работы.
"Итак, невыполнение Киевской госадминистрацией условий Закона о местном самоуправлении привело к предоставлению незаконного государственной помощи коммунальным предприятиям, что, в свою очередь, исказило экономическую конкуренцию", - заявил Терентьев.
Это стало причиной решения АМКУ о возврате бюджетных средств.