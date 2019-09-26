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Все про:Минфин (1201) налоговая (141) налоговая милиция (54) ГФС (1372) Маркарова (141)

 Кабмин продлил полномочия налоговой милиции

Кабинет министров Украины продлил полномочия налоговой милиции Государственной фискальной службы.

Об этом в Facebook сообщила министр финансов Оксана Маркарова, передает БизнесЦензор.

"Кабмин по представлению Минфина сегодня временно, до созданию нового Бюро финансовых расследований оставил полномочия налоговой милиции в ГФС", - сообщила Маркарова.

"Почему это правильно? Новое Бюро финансовых расследований после принятия Радой будет создаваться как новый орган и все сотрудники будут набираться на конкурсной основе. Поэтому нет никакого смысла сейчас переводить в рамках реорганизации часть налоговой милиции в новую ГНС без конкурсов, чтобы через 4 месяца опять переводить или увольнять", - сообщила Маркарова.

Она додавила, что налоговая милиция продолжит выполнять свою работу вместе со другими правоохранительными органам и таможней, "которые перед ней стоят и не будут потеряны текущие дела по конвертационным центрам, нелегальным операциям с подакцизными товарами и совместным операциям".

"Поэтому радость некоторых по 4 месячной безнаказанности была несколько преждевременной", - заявила Маркарова.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150530
 
 
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