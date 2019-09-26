 Заробитчане перевели в Украину более $5 миллиардов с начала года

Об этом со ссылкой на пресс-службу Нацбанка Украины сообщает БизнесЦензор.

Во втором квартале 2019 года в Украину поступило $2,84 млрд переводов от трудовых мигрантов - это составило около 8,1% ВВП Украины за этот период.

Большинство переводов в Украину приходит из Польши. В первой половине года таких переводов осуществлено на $1,9 млрд. Из Чехии от трудовых мигрантов поступило $505 млн. Из РФ переведено $498 млн, из США - $458 млн.

В общем из стран ЕС украинцы получили $3,65 млрд, в то время как из стран СНГ - $559 млн.

По оценкам Национального банка, в 2018 году объемы денежных переводов украинских трудовых мигрантов составили $14 млрд.