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 Заробитчане перевели в Украину более $5 миллиардов с начала года

В течение первого полугодия 2019 года трудовые мигранты перевели в Украину $5,539 млрд, что на $254 млн больше, чем за этот период в прошлом году.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Нацбанка Украины сообщает БизнесЦензор.

Во втором квартале 2019 года в Украину поступило $2,84 млрд переводов от трудовых мигрантов - это составило около 8,1% ВВП Украины за этот период.

Большинство переводов в Украину приходит из Польши. В первой половине года таких переводов осуществлено на $1,9 млрд. Из Чехии от трудовых мигрантов поступило $505 млн. Из РФ переведено $498 млн, из США - $458 млн.

В общем из стран ЕС украинцы получили $3,65 млрд, в то время как из стран СНГ - $559 млн.

По оценкам Национального банка, в 2018 году объемы денежных переводов украинских трудовых мигрантов составили $14 млрд.Заробитчане перевели в Украину более $5 миллиардов с начала года 01

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150518
 
 
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