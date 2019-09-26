[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
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 Беларусь предложила РФ повысить тариф на транзит нефти по "Дружбе" на 21%

Белорусский оператор нефтепровода "Дружба" - "Гомельтранснефть Дружба" - полностью к концу года возместит потери от сокращения транзита российской нефти после апрельского форс-мажора, только если тариф на транзит будет повышен на 21%, заявил первый замгендиректора - главный инженер компании Андрей Вериго.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

По его словам, эти расчеты ранее были представлены российской стороне.

"Гомельтранснефть Дружба" 1 июля уведомляла российскую "Транснефть" о планах повысить тарифы на транзит с 1 авгу4ста на 21,7% для возмещения своих убытков. Из-за поставок загрязненной российской нефти по "Дружбе" компания недополучила более $23,7 млн, с учетом потерь из-за реверса некондиционного сырья. "Транснефть" это изменение не согласовала.

В начале августа стороны договорились о повышении тарифа на транзит нефти через Беларусь на 3,7% с 1 сентября.

Вериого также сообщил, что с 1 октября два белорусских оператора нефтепровода проведут техническое объединение, и "Полоцктранснефть Дружба" (северная ветка, балтийское направление) войдет в состав "Гомельтранснефть Дружбы" (южная ветка, направление Украина и Польша).

Отдельные предприятия выгоды от этого не получат, это нужно в интересах государства, объяснил он. "На постсоветском пространстве сегодня нет стран, которые бы имели разрозненные трубопроводные системы. Везде есть крупные государственные компании, которые управляют всеми трубопроводами в стране", - отметил Вериго.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150516
 
 
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