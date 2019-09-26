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 Иностранцы увеличили вложения в украинские ОВГЗ до рекордных 97 миллиардов

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 26 сентября нерезидентов увеличился на 8,06 млрд грн (на 9,1%) до 97,01 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время портфель ОВГЗ в собственности украинских банков вырос на 3,53 млрд грн (на 1%) – до 348,24 млрд грн.

Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, юрлиц – вырос на 0,39 млрд грн (на 1,5%), до 26,339 млрд грн, физлиц – на 0,11 млрд грн (на 1,2%), до 9,99 млрд грн.

В целом портфель ОВГЗ увеличился на 12,143 млрд грн (на 1,5%) – до 818,7 млрд грн.

Как сообщалось, Министерство финансов на первичных аукционах во вторник, 24 сентября, разместило облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 13,2 млрд грн. Основную сумму обеспечило размещение самых долгосрочных облигаций сроком обращения 5,5 лет на сумму 12,88 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150505
 
 
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 Топ комментарии
 
Когда коммерческий банк вот вот лопнет, ставки по депозитам начинают доходить аж до 25% годовых.

Таким образом банк старается заманить как можно больше лохов, а потом выводит все их депозиты себе на оффшоры, после чего происходит ликвидация банка.
И обманутые лохи вкладчики бегают по фондам гарантирования вкладов.
Похоже что-то подобное происходит и с Украиной.
Ручной Минфин Зебила (читай Коломойского) раздает спекулянтам-иностранцам ОВГЗ под неслыханные в мире 15% годовых.
Чувствуется Бенина школа.
Хапнуть бабла и обанкротить предприятие, в нашем случае страну.
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курс гривны и овгз- масштабная афера по выводу валюты из страны , /500-600 млн долларов/ . А, все началось с того, что иностранному инвестору разрешили покупку за грн, по ставке 18,0% годовых /"'иностранному'"/, конвертация по 28,15-28,0 Это привело к тому, что при укреплении до 24,15 инвестор получает, при погашении овгз, дополнительный доход при обратной конвертации грн в доллар, в размере 4,0 грн на один доллар ,те из страны легально будет выведено дополнительно -500-600 млн долларов ,и ставка уже не 18,0%, а 29,0% годовых ,простенько и со вкусом!
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Украина может использовать метод челночной дипломатии, чтобы привлечь богатейших инвесторов мира в Украину! И богатейшие компании и т.д. Вот пример Челночной дипломатии.
Однажды у известного американского дипломата Генри Киссинджера спросили:
- Что такое челночная дипломатия?
Киссинджер ответил:
- О! Это универсальный еврейский метод! Поясню на примере:
Вы хотите методом челночной дипломатии выдать дочь Рокфеллера замуж за простого парня из русской деревни.
- Каким образом?
- Очень просто. Я еду в русскую деревню, нахожу там простого парня
и спрашиваю:
- Хочешь жениться на американской еврейке?
Он мне:
- Нахрена?! У нас и своих девчонок полно.
Я ему:
- Да. Но она - дочка миллиардера!
Он:
- О! Это меняет дело…
… Тогда я еду в Швейцарию, на заседание правления банка и спрашиваю:
- Вы хотите иметь президентом сибирского мужика?
- Фу, - говорят мне в банке.
- А если он, при этом, будет зятем Рокфеллера?
- О! Это конечно меняет дело!..
И таки-да, я еду домой к Рокфеллеру и спрашиваю:
- Хотите иметь зятем русского мужика?
Он мне:
- Что вы такое говорите, у нас в семье все - финансисты!
Я ему:
- А он, как раз, - президент правления Швейцарского банка!
Он:
- О! Это меняет дело! Сюзи! Пойди сюда. Мистер Киссинджер нашел тебе жениха. Это президент Швейцарского банка!
Сюзи:
- Фи… Все эти финансисты - дохляки или педики!
А я ей:
- Да! Но этот - здоровенный сибирский мужик!
Она:
- О-о-о! Это меняет дело!
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А нахрена второй раз одна и та же новость?
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Це на Цензорі подають,як величезне досягнення,типу інвестиції(десь так воно і є,просто комусь доведеться їх віддавати з відсотками).А міг би бути заголовок :"За Зеленського запозичення по ОВДЗ збільшилися з 9 до 97 мільярдів,не враховуючи відсотки".
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Ну может они как то сопоставляют доходы, расходы и долги....
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Когда коммерческий банк вот вот лопнет, ставки по депозитам начинают доходить аж до 25% годовых.

Таким образом банк старается заманить как можно больше лохов, а потом выводит все их депозиты себе на оффшоры, после чего происходит ликвидация банка.
И обманутые лохи вкладчики бегают по фондам гарантирования вкладов.
Похоже что-то подобное происходит и с Украиной.
Ручной Минфин Зебила (читай Коломойского) раздает спекулянтам-иностранцам ОВГЗ под неслыханные в мире 15% годовых.
Чувствуется Бенина школа.
Хапнуть бабла и обанкротить предприятие, в нашем случае страну.
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Где ты был дорогой, когда петина мразота по 18% ОВГЗшки выпускала? Кричал Слава Украйини в вышиванке?
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курс гривны и овгз- масштабная афера по выводу валюты из страны , /500-600 млн долларов/ . А, все началось с того, что иностранному инвестору разрешили покупку за грн, по ставке 18,0% годовых /"'иностранному'"/, конвертация по 28,15-28,0 Это привело к тому, что при укреплении до 24,15 инвестор получает, при погашении овгз, дополнительный доход при обратной конвертации грн в доллар, в размере 4,0 грн на один доллар ,те из страны легально будет выведено дополнительно -500-600 млн долларов ,и ставка уже не 18,0%, а 29,0% годовых ,простенько и со вкусом!
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"""...те из страны легально будет выведено дополнительно..."""

Судя по тому, что курс продолжает понемногу проседать, из страны не выводится, а заводится дополнительно. Иностранные инвесторы продолжают заходить в гривневые ОВГЗ при курсе 24,2. Значит, их такой курс устраивает. Наверное, они все тупые и необразованные, а ты умный.
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Если иностранцы покупают гривневые ОВГЗ, значит они верят в гривну. Тупые щекаладки кричат, что курс будет 150. Значит, иностранные инвесторы, которые меняют доллары по 24,2 и покупают ОВГЗ, идиоты??? А тупые щекаладки - гении финансового мира??? Сомневаюсь.

Ни один приличный иностранный инвестор не стал бы заходит в гривну по 24,2, ожидая, что после погашения облигаций придется выходить в доллар по 150.

Щекаладки, уймитесь.
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это и есть весь экспорт ? больше не чего не продают. ( при таком курсе уже не выгодно . это не экономика.это большая спекуляция.
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На самом деле все объясняется просто. Страной 28 лет руководили оффшорные жулики. У всех этих "руководителей" были оффшорные счета в оффшорных банках. Каждый месяц они выводили из Украины на свои оффшорные счета десятки миллионов долларов. Поэтому курс гривны все время падал и страна жила в нищете.

Последние 5 лет не были исключением. Думаю, только Гонтарева вывела в оффшоры не меньше миллиарда долларов. Гиперлупа, думаю, вывел примерно такую же сумму. Шоколадный гетьман, думаю, вывел вдвое, а то и втрое большую сумму. Все остальные были поскромнее, но старались сильно не отставать. Поэтому курс и скаканул с 8 до 28. Сейчас эти потоки из Украины в оффшоры перекрыты и гривна постепенно возвращается к своему естественному курсу.
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кассир в банке может называть себя финансистом ))))
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Иностранцы иностранцам рознь. Одно дело, если JP Morgan инвестирует, другое - кипрская (белизская, маврикская ...) компания.
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Украина может использовать метод челночной дипломатии, чтобы привлечь богатейших инвесторов мира в Украину! И богатейшие компании и т.д. Вот пример Челночной дипломатии.
Однажды у известного американского дипломата Генри Киссинджера спросили:
- Что такое челночная дипломатия?
Киссинджер ответил:
- О! Это универсальный еврейский метод! Поясню на примере:
Вы хотите методом челночной дипломатии выдать дочь Рокфеллера замуж за простого парня из русской деревни.
- Каким образом?
- Очень просто. Я еду в русскую деревню, нахожу там простого парня
и спрашиваю:
- Хочешь жениться на американской еврейке?
Он мне:
- Нахрена?! У нас и своих девчонок полно.
Я ему:
- Да. Но она - дочка миллиардера!
Он:
- О! Это меняет дело…
… Тогда я еду в Швейцарию, на заседание правления банка и спрашиваю:
- Вы хотите иметь президентом сибирского мужика?
- Фу, - говорят мне в банке.
- А если он, при этом, будет зятем Рокфеллера?
- О! Это конечно меняет дело!..
И таки-да, я еду домой к Рокфеллеру и спрашиваю:
- Хотите иметь зятем русского мужика?
Он мне:
- Что вы такое говорите, у нас в семье все - финансисты!
Я ему:
- А он, как раз, - президент правления Швейцарского банка!
Он:
- О! Это меняет дело! Сюзи! Пойди сюда. Мистер Киссинджер нашел тебе жениха. Это президент Швейцарского банка!
Сюзи:
- Фи… Все эти финансисты - дохляки или педики!
А я ей:
- Да! Но этот - здоровенный сибирский мужик!
Она:
- О-о-о! Это меняет дело!
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а мвф увидел пирамиду овгз и послал всех на небо за звёздочкой..
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Так вот почему доллар дешевеет.
Сбрасывайте доллары меньше потеряете.
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Самое главное это % ставка под которую размещает Мин.фин. долги государства, а она высокая.
Если % высокая ,и уровень девальвации, инфляции тоже высокий то это ведет к понижению покупательской способности и уровню производства - стагнации в экономики , падению стоимости активов , что приводит к скупке их иностранцами и они становятся у власти.
Если % высокая а уровень девальвации низкий , то это тоже приводит к падению экономики, доходов населения, только еще с "отягчающими" : к выводу валютных средств и большим долгам государства и накоплению капитала тех,кто организовал эту пирамиду. В результате доходы населения падают, все активы - земля продается хозяевами становятся не только активов , но уже государства иностранцы и продажная местная власть и олигархи, опять кредит для поддержания грн. если у населения и государства еще остались активы , если нет те кто еще молод и здоров в упряжку, те кто уже не может на пляж .
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