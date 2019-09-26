 Иностранцы увеличили вложения в украинские облигации до рекордных 97 миллиардов

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время портфель ОВГЗ в собственности украинских банков вырос на 3,53 млрд грн (на 1%) – до 348,24 млрд грн.

Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, юрлиц – вырос на 0,39 млрд грн (на 1,5%), до 26,339 млрд грн, физлиц – на 0,11 млрд грн (на 1,2%), до 9,99 млрд грн.

В целом портфель ОВГЗ увеличился на 12,143 млрд грн (на 1,5%) – до 818,7 млрд грн.

Как сообщалось, Министерство финансов на первичных аукционах во вторник, 24 сентября, разместило облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 13,2 млрд грн. Основную сумму обеспечило размещение самых долгосрочных облигаций сроком обращения 5,5 лет на сумму 12,88 млрд грн.