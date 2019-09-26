 Иностранцы увеличили вложения в украинские облигации до рекордных 97 миллиардов

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В то же время портфель ОВГЗ в собственности украинских банков вырос на 3,53 млрд грн (на 1%) – до 348,24 млрд грн.
Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, юрлиц – вырос на 0,39 млрд грн (на 1,5%), до 26,339 млрд грн, физлиц – на 0,11 млрд грн (на 1,2%), до 9,99 млрд грн.
В целом портфель ОВГЗ увеличился на 12,143 млрд грн (на 1,5%) – до 818,7 млрд грн.
Как сообщалось, Министерство финансов на первичных аукционах во вторник, 24 сентября, разместило облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 13,2 млрд грн. Основную сумму обеспечило размещение самых долгосрочных облигаций сроком обращения 5,5 лет на сумму 12,88 млрд грн.
Таким образом банк старается заманить как можно больше лохов, а потом выводит все их депозиты себе на оффшоры, после чего происходит ликвидация банка.
И обманутые лохи вкладчики бегают по фондам гарантирования вкладов.
Похоже что-то подобное происходит и с Украиной.
Ручной Минфин Зебила (читай Коломойского) раздает спекулянтам-иностранцам ОВГЗ под неслыханные в мире 15% годовых.
Чувствуется Бенина школа.
Хапнуть бабла и обанкротить предприятие, в нашем случае страну.
Судя по тому, что курс продолжает понемногу проседать, из страны не выводится, а заводится дополнительно. Иностранные инвесторы продолжают заходить в гривневые ОВГЗ при курсе 24,2. Значит, их такой курс устраивает. Наверное, они все тупые и необразованные, а ты умный.
Ни один приличный иностранный инвестор не стал бы заходит в гривну по 24,2, ожидая, что после погашения облигаций придется выходить в доллар по 150.
Щекаладки, уймитесь.
Последние 5 лет не были исключением. Думаю, только Гонтарева вывела в оффшоры не меньше миллиарда долларов. Гиперлупа, думаю, вывел примерно такую же сумму. Шоколадный гетьман, думаю, вывел вдвое, а то и втрое большую сумму. Все остальные были поскромнее, но старались сильно не отставать. Поэтому курс и скаканул с 8 до 28. Сейчас эти потоки из Украины в оффшоры перекрыты и гривна постепенно возвращается к своему естественному курсу.
Однажды у известного американского дипломата Генри Киссинджера спросили:
- Что такое челночная дипломатия?
Киссинджер ответил:
- О! Это универсальный еврейский метод! Поясню на примере:
Вы хотите методом челночной дипломатии выдать дочь Рокфеллера замуж за простого парня из русской деревни.
- Каким образом?
- Очень просто. Я еду в русскую деревню, нахожу там простого парня
и спрашиваю:
- Хочешь жениться на американской еврейке?
Он мне:
- Нахрена?! У нас и своих девчонок полно.
Я ему:
- Да. Но она - дочка миллиардера!
Он:
- О! Это меняет дело…
… Тогда я еду в Швейцарию, на заседание правления банка и спрашиваю:
- Вы хотите иметь президентом сибирского мужика?
- Фу, - говорят мне в банке.
- А если он, при этом, будет зятем Рокфеллера?
- О! Это конечно меняет дело!..
И таки-да, я еду домой к Рокфеллеру и спрашиваю:
- Хотите иметь зятем русского мужика?
Он мне:
- Что вы такое говорите, у нас в семье все - финансисты!
Я ему:
- А он, как раз, - президент правления Швейцарского банка!
Он:
- О! Это меняет дело! Сюзи! Пойди сюда. Мистер Киссинджер нашел тебе жениха. Это президент Швейцарского банка!
Сюзи:
- Фи… Все эти финансисты - дохляки или педики!
А я ей:
- Да! Но этот - здоровенный сибирский мужик!
Она:
- О-о-о! Это меняет дело!