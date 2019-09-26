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 Финансы, Макроэкономика
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 Германия с 2014 года выделила Украине 1,4 миллиарда евро помощи

Германия с начала конфликта в 2014 году на востоке Украины оказала Киеву финансовую помощь почти на 1,4 млрд евро.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

В частности, лишь на сотрудничество в области развития с 2014 года было направлено 544 млн евро, сообщает агентство dpa со ссылкой на данные правительства ФРГ.

Кроме того, Германия поставила Украине гуманитарную помощь на сумму 110 млн евро, а также предоставила кредиты в совокупном размере 500 млн евро. Еще 25 млн евро были потрачены на мероприятия по стабилизации ситуации, в том числе мониторинг конфликта. ФРГ - третий по величине донор Украины после Евросоюза и США, следует из обновленных данных Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Президент США Дональд Трамп 25 сентября призвал ряд стран ЕС, в том числе Германию и Францию, увеличить размер их помощи Украине. Трамп критиковал Берлин еще два месяца назад, во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель затрагивает Украину в разговорах с Трампом, но "ничего не предпринимает", говорится в обнародованной стенограмме их июльской беседы.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150503
 
 
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