 Украина подписала договор об отмене виз с Эквадором

Об этом со ссылкой на пресс-службу МИД Украины сообщает БизнесЦензор.

Положениями соглашения вводится безвизовый режим поездок граждан Украины и Эквадора сроком до 90 дней.

"Вступление Соглашения в силу позволит ввести безвизовый режим на основе взаимности, что будет способствовать развитию и интенсификации двусторонних отношений с Эквадором", - сообщает МИД.

Как сообщалось, проект соглашения с Эквадором предусматривает, что Украина разрешает гражданам Эквадора пребывать на ее территории на протяжении срока до 90 дней, который возобновляется еще на 90 дней на протяжении одного года с даты первого въезда в государство.

В то же время сторона Эквадора устанавливает аналогичные условия для граждан Украины.