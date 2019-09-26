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Все про:Эквадор (4) безвизовый режим (193)

 Украина подписала договор об отмене виз с Эквадором

Украина и республика Эквадор подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МИД Украины сообщает БизнесЦензор.

Положениями соглашения вводится безвизовый режим поездок граждан Украины и Эквадора сроком до 90 дней.

"Вступление Соглашения в силу позволит ввести безвизовый режим на основе взаимности, что будет способствовать развитию и интенсификации двусторонних отношений с Эквадором", - сообщает МИД.

Как сообщалось, проект соглашения с Эквадором предусматривает, что Украина разрешает гражданам Эквадора пребывать на ее территории на протяжении срока до 90 дней, который возобновляется еще на 90 дней на протяжении одного года с даты первого въезда в государство.

В то же время сторона Эквадора устанавливает аналогичные условия для граждан Украины.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150487
 
 
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