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Все про:армия (47) помощь (77) США (2376) Трамп (397)

 США могут придержать часть военной помощи для Украины, – Reuters

Администрация Дональда Трампа ожидает, что, возможно, только $30 миллионов из $250 миллионов в виде военной помощи Украине в этом году не будут включены в расходную линию к крайнему сроку понедельника, когда заканчивается финансовый год правительства, сообщили два представителя США.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Чиновники, которые говорили на условиях анонимности, не могли сказать, была ли задержка вызвана попыткой Трампа временно заморозить почти $400 миллионов американской помощи Украине.

Пентагон не сказал точно, сколько помощи будет выделено Украине к концу 2019 финансового года, кроме того, что большинство из $250 миллионов поступят украинской стороне. Правительство США также запросило у Конгресса больше времени для выделения оставшихся средств.

Демократы в Палате представителей США начали официальное расследование по делу об импичменте Трампа, обвинив его в том, что он обратился за помощью к Украине, чтобы опорочить конкурента-демократа Джо Байдена в преддверии выборов в ноябре 2020 года.

Они также думают, что Трамп использует выделение военное помощи Украины для шантажа Киева.

Трамп, который отрицает какие-либо правонарушения, в июле позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы выяснить, не прекратил ли Байден, бывший вице-президент, украинское расследование в отношении газовой компании, в которой работал его сын.

Телефонный разговор Трампа и Зеленского состоялся после того, как Трамп приказал правительству заморозить помощь Украине. Позже он снял запрет, и Пентагон возобновил отправку помощи Украине в начале этого месяца.

Соединенные Штаты заявляют, что предоставили Украине помощь в размере $1,5 миллиарда с 2014 года, когда Россия аннексировала Крымский полуостров. Эта помощь расширилась с тех пор, как Трамп вступил в должность, включая оружие и противотанковые ракеты Javelin.

Предшественник Трампа, Барак Обама, отклонил украинские запросы на поставку в страну противотанковых ракет Javelin.

Во время телефонного разговора с Трампом 25 июля Зеленский поблагодарил его за "вашу огромную поддержку в области обороны".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150483
 
 
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