 США могут придержать часть военной помощи для Украины, – Reuters

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Чиновники, которые говорили на условиях анонимности, не могли сказать, была ли задержка вызвана попыткой Трампа временно заморозить почти $400 миллионов американской помощи Украине.

Пентагон не сказал точно, сколько помощи будет выделено Украине к концу 2019 финансового года, кроме того, что большинство из $250 миллионов поступят украинской стороне. Правительство США также запросило у Конгресса больше времени для выделения оставшихся средств.

Демократы в Палате представителей США начали официальное расследование по делу об импичменте Трампа, обвинив его в том, что он обратился за помощью к Украине, чтобы опорочить конкурента-демократа Джо Байдена в преддверии выборов в ноябре 2020 года.

Они также думают, что Трамп использует выделение военное помощи Украины для шантажа Киева.

Трамп, который отрицает какие-либо правонарушения, в июле позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы выяснить, не прекратил ли Байден, бывший вице-президент, украинское расследование в отношении газовой компании, в которой работал его сын.

Телефонный разговор Трампа и Зеленского состоялся после того, как Трамп приказал правительству заморозить помощь Украине. Позже он снял запрет, и Пентагон возобновил отправку помощи Украине в начале этого месяца.

Соединенные Штаты заявляют, что предоставили Украине помощь в размере $1,5 миллиарда с 2014 года, когда Россия аннексировала Крымский полуостров. Эта помощь расширилась с тех пор, как Трамп вступил в должность, включая оружие и противотанковые ракеты Javelin.

Предшественник Трампа, Барак Обама, отклонил украинские запросы на поставку в страну противотанковых ракет Javelin.

Во время телефонного разговора с Трампом 25 июля Зеленский поблагодарил его за "вашу огромную поддержку в области обороны".