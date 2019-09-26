 МВФ получил нового главу

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

К исполнению своих обязанностей она приступит с 1 октября, говорится в заявлении МВФ. Георгиева сменит в должности руководителя МВФ француженку Кристин Лагард, которая была выдвинута на пост главы Европейского центрального банка.

Кристалина Георгиева особо отметила "большую ответственность" на новом месте работы. Она сослалась в числе прочего на ослабленную мировую экономику, торговые споры, риски, связанные с изменением климата, а также "стремительные технологические перемены".

С момента основания МВФ после Второй мировой войны пост его руководителя традиционно занимал европеец, в то время как главой другой крупнейшей международной финансовой организации - Всемирного банка - обычно становился представитель США.

Кристалина Георгиева с января 2017 года является главным исполнительным директором Всемирного банка. До этого она занимала посты еврокомиссара по гуманитарной помощи и антикризисным мерам, а позднее - еврокомиссара по бюджету. В 2016 году правительство Болгарии предложило кандидатуру Георгиевой на пост главы Организации Объединенных Наций.



