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Все про:МВФ (1032) Кристалина Георгиева (1)

 МВФ получил нового главу

Болгарский экономист Кристалина Георгиева избрана на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

К исполнению своих обязанностей она приступит с 1 октября, говорится в заявлении МВФ. Георгиева сменит в должности руководителя МВФ француженку Кристин Лагард, которая была выдвинута на пост главы Европейского центрального банка.

Кристалина Георгиева особо отметила "большую ответственность" на новом месте работы. Она сослалась в числе прочего на ослабленную мировую экономику, торговые споры, риски, связанные с изменением климата, а также "стремительные технологические перемены".

С момента основания МВФ после Второй мировой войны пост его руководителя традиционно занимал европеец, в то время как главой другой крупнейшей международной финансовой организации - Всемирного банка - обычно становился представитель США.

Кристалина Георгиева с января 2017 года является главным исполнительным директором Всемирного банка. До этого она занимала посты еврокомиссара по гуманитарной помощи и антикризисным мерам, а позднее - еврокомиссара по бюджету. В 2016 году правительство Болгарии предложило кандидатуру Георгиевой на пост главы Организации Объединенных Наций.МВФ получил нового главу 01
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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150480
 
 
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