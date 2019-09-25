 Аэропорт "Борисполь" расконсервировал старейший терминал

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

По данным предприятия, хасидская программа продлится до 4 октября. Только на прибытие аэропорт планирует обслужить 93 дополнительных рейса авиакомпаний El Al, Arkia Israel Airlines, Israir, SkyUp, "Джоника", "Роза Ветров", Atlasjet Ukraine и МАУ.

Паломники, прибывающие регулярными рейсами, будут обслуживаться вместе с остальными пассажирами в терминалах D и F.

"Мы максимально ускорили прохождение обязательных формальностей, связанных с безопасностью и пограничным контролем. У терминала гостей ждет проверенный и аккредитованный транспорт, направляющийся прямо в Умань. К тому же в зоне вылета терминала предусмотрены точки питания с кошерными продуктами", - рассказал коммерческий директор аэропорта Георгий Зубко.

Терминал B является старейшим в "Борисполе". Он введен в эксплуатацию в 1965 году. В 2011 году аэропорт завершил его расширение, достроив новую посадочную галерею, которая значительно увеличила зал вылета. 1 декабря 2014 года предприятие закрыло аэровокзальный комплекс. Все рейсы тогда были переведены в терминал D.

Как сообщалось, 31 марта 2019 года аэропорт "Борисполь" возобновил работу законсервированного в 2013 году терминала F. Комплекс стал базой для лоукостов Ryanair и SkyUp.

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