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 Кабмин назначил главу Национального фонда научных исследований

Кабинет министров на заседании в среду, 25 сентября, назначил исполнительным директором Национального фонда исследований (НФИ) Бориса Сорочинского.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, для отбора кандидатов был проведен открытый конкурс, заявки на который подали 9 претендентов.

По итогам собеседований Научный совет Фонда на тайном голосовании принял решение рекомендовать кандидатуру Бориса Сорочинского. Ее также согласовал Научный комитет Нацсовета по вопросам развития науки и технологий, который выполняет функции наблюдательного совета Нацфонда.

"Это назначение – один из финальных организационных шагов, необходимых для старта полноценной работы Фонда. Ведь именно исполнительный директор должен предоставить предложения по численности, структуре и штатному расписанию НФИ, сметы, бюджетных запросов и тому подобное. Также он назначает и увольняет работников дирекции Фонда", – отмечается в сообщении.

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Для начала предоставления грантов Фонда осталось утвердить порядки конкурсного отбора и финансирования проектов, формирования и использования средств.

Согласно приведенной биографии, Борис Сорочинский научную деятельность начал в 1978 году аспирантом в Институте физиологии растений Академии наук. Занимал должности научного сотрудника, заведующего лабораторией, заместителя директора, заведующего отдела в научных учреждениях.

На момент избрания исполнительным директором НФИ работал старшим научным сотрудником ГУ "Институт пищевой биотехнологии и геномики Национальной академии наук Украины". Доктор биологических наук.

Как сообщалось, Национальный фонд исследований создан 4 июля 2018 года. Его главной функцией будет грантовая поддержка исследований и разработок украинских ученых. На 2019 год для начала работы Фонда госбюджетом предусмотрено более 260 млн гривен.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150439
 
 
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