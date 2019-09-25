 "Укрэнерго" планирует удвоить объем капитальных инвестиций в 2020 году

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

В том числе проектом в реконструкцию сетей предусмотрено инвестировать свыше 5 млрд грн, в новое строительство – 1,6 млрд грн.

В компании отмечают, что инвестиционная политика "Укрэнерго" предусматривает, что строительство крупных объектов проводятся преимущественно за счет кредитных средств. Так, в 2020 году доля инвестиций за счет кредитных средств международных финансовых институтов составит 5,1 млрд грн, а за счет прибыли, амортизации и других источников – около 1,5 млрд грн.

"Укрэнерго" планирует больше использовать для инвестиций кредитные средства, ведь такая стратегия не требует резкого увеличения тарифов для финансирования строительства или ремонтов. Соответственно, потребители не будут страдать от резкого роста тарифа компании, ведь выплата кредитов растягивается на много лет", – сказал первый заместитель председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

В компнии подчеркивают, что вместе с тем "Укрэнерго" имеет большой кредитный портфель и сотрудничает с крупными международными финансовыми учреждениями, такими, как Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития и тому подобное. Они имеют возможность предоставлять крупные кредиты на длительный период под низкий процент.

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