 "Укрзализныця" ускорила оборот грузового вагона до 9 суток, – Кравцов

Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает БизнесЦензор.

По словам Кравцова, сейчас наблюдается улучшение указанного показателя, но он может быть нивелирован из-за увеличения времени простоя вагонов под грузовыми операциями на предприятиях, элеваторах и припортовых станциях.

"Уже в августе мы наблюдали вопиющие нарушения нормативов срока погрузки и выгрузки вагонов. Например, ЧАО "ММК им. Ильича" вместо 36 часов, как предусмотрено договором, держит вагоны более 105 часов. ПАО "Арселормиттал Кривой Рог" держит вагоны 269 часов вместо предусмотренных 68 часов. Задерживают вагоны и другие предприятия горно-металлургической отрасли, а также портовые элеваторы", - отметил Кравцов.

Среди компаний, которые дольше всего держат зерновозов под грузовыми операциями, - ООО "ОЛАМ Белоцерковский элеватор". На операции по выгрузке и погрузке вагонов-зерновозов компания тратит 42,67 часа, тогда как должна бы укладываться в 6,5 часа.

"Укрзализныця" настаивает на необходимости совершенствования технологических процессов предприятий, которые задерживают вагоны компании. Эффективность работы железной дороги и своевременное доставки грузов зависит от ответственности всех участников перевозочного процесса и их ритмичной работы.

Оборот вагона - качественный комплексный показатель, на величину которого влияют объемы перевозок, наличие потребного вагонного парка, обеспеченность локомотивами и локомотивными бригадами, укомплектованность штата на линиях, технические и технологические возможности инфраструктуры и методики управления загруженными и пустыми парками вагонов, организация управления перевозками.

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