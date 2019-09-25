 Микитась вышел из состава учредителей владельца центрального офиса "Укрбуда"

Об этом свидетельствуют данные Единого госреестра юрлиц, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Смена учредителя фирмы состоялась 13 сентября. При этом директором остался Александр Ляпунов, назначенный в апреле 2017 года.

Андрей Костарев также является соучредителем ООО "Денман Групп", ООО "Изопак Глас" и ООО "БКК "Поликом Строй-М", которые связаны со строительным рынком.

Александр Ляпунов в 2016 году был руководителем ООО "Будинпроект", осуществляющей строительство скандального ЖК "Покрова" в столице. Соучредителем этой фирмы в дальнейшем стал Сергей Якусевич, заместитель председателя правления "Укрбуда" Максима Микитася.

Микитась стал учредителем ООО "Региональные ресурсы" в октябре 2017 года. Свои доли ему продали Александр Ляпунов и Ирина Белицкая.

В том же году фирма приобрела недвижимость в центе Киева: нежилое здание площадью 2910 кв. м на ул. Пушкинская 27 (буква "А"), гараж площадью 15,7 кв. м по ул. Пушкинской 27, а также двухэтажное административное здание площадью 409 кв. м по ул. Пушкинской 25 (буква "Б").

"Региональные ресурсы" является основным учредителем ООО "Строительное предприятие №3 КМБ-1".

В своей декларации перед увольнением из Верховной Рады 29 августа Микитась указывал "Региональные ресурсы" как фирму, которой он владел на 100%.

Из задекларированных украинских фирм Микитась также уже вышел из состава учредителей ООО "Инновационный комфорт". Вместо него совладельцем фирмы стала юрист Ольга Соловьева, которая является владелицей Адвокатского объединения "СК Групп".

Кроме того, вместо "Укрбуд Девелопмент" основным владельцем ООО "Инвестиционная компания "Укрбуд Инвест" на днях стал Игорь Кобизь из с. Обозновка Кировоградской области.

В своей декларации Микитась в конце августа отмечал, что является бенефициарным владельцем ООО "Укрбуд Девелопмент", являющейся сооснователем компаний "Ю Сервис Групп", "Дроид-Сити" и "Будгруппроектинвест-2", а также корпорации "УБ Корпорация "Укрбуд" и ООО "Укрбудпереказ".

Как сообщалось, 19 сентября гендиректор корпорации "Укрбуд" Олег Майборода сообщил, что Микитась вышел из строительного бизнеса. 20 сентября Микитась подтвердил, что продал компанию "Укрбуд Девелопмент", не назвав покупателя и стоимость сделки.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram