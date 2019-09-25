 Доля проблемных кредитов в госбанках сократилась до 65%

Об этом сообщается во втором отчете Министерства финансов о состоянии работы с неработающими кредитами, который публикуется в рамках объявленного регулярного и детального отчета о деятельности банков государственного сектора, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По сравнению с 1 января 2019 года объем NPL в государственных банках сократился на 22 млрд грн - до 415 млрд грн, а их доля в кредитном портфеле уменьшилась на 2,5 п.п. - до 65%", - говорится в отчете.

По итогам первого полугодия банки государственного сектора сократили просроченную задолженность на 3,5 млрд грн и осуществили реструктуризацию на 10,6 млрд грн.

Банки государственного сектора провели реструктуризацию на общую сумму около 11 млрд грн, из них 47% (5 млрд грн) по закону "О финансовой реструктуризации". В первом полугодии "Ощадбанк" успешно завершил процедуры по финансовой реструктуризации с ООО "Фирма Т.М.М", ООО "Имперово Фудз", ПАО "Агрохолдинг Авангард", ЧАО "Райз-Максимко". Открыто два дела по финансовой реструктуризации по компаниям группы WOG. Кроме того, "Укрэксимбанк" открыл свое первое дело по финреструктуризации с ООО "Агентство офисного строительства", которое стало одной из крупнейших по объему долга, подлежащего реструктуризации.

Доля NPL банковской системы по состоянию на 1 июля 2019 года составляет 51%, или 581 млрд грн.

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