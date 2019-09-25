 Правительство Молдовы опасается прекращения транзита российского газа через Украину

Об этом заявила пемьер-министр страны Майя Санду, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам главы молдовского правительства, "в этом случае существует вероятность, что Молдова не сможет получать российский газ после 1 января 2020 года".

При этом премьер призвала граждан "не беспокоиться, так как правительство уже готовится к такому сценарию".

"У нас есть некоторые технические решения. Одно из них состоит в том, чтобы закупать и хранить газ в Украине, но объемов хранения, которые может предложить Украина, не хватает для обеспечения газом всей территории Молдовы", – сказала Санду.

При этом она отметила, что работы по строительству газопровода Яссы-Кишинев "должны закончиться до конца года на территории Молдовы, и до марта 2020 года на территории Румынии", так что этой зимой на поставки рассчитывать не стоит.

"Этот вариант не будет работать в предстоящем отопительном сезоне. Но мы ищем альтернативные пути, чтобы не остаться без газа зимой. Правительство активно работает в этом направлении", – сказала Санду.

Напомним, ранее президент республики Игорь Додон заявил, что Модова намерена продлить действующий договор с "Газпромом" на следующий год.

"Правительство и "Молдова-газ" начали переговоры с "Газпромом", но мы перейдем к более конкретному обсуждению, когда будет ясность с транзитом российского газа через Украину. Мы видим положительную динамику в этом вопросе, рассчитываем на то, что в середине октября вопрос решится, и мы сможем тогда подписать документы о получении газа от "Газпрома" после 1 января 2020 года", – сказал Додон.

Отвечая на вопросы, он сказал, что не считает необходимым сейчас закупать газ "про запас" и закладывать его в хранилище в Украине на тот случай, если не будет транзита через Украину.

"Мы обсуждали этот вопрос с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком. Он заявил, что на 90% есть уверенность в том, что удастся добиться по транзиту. А это значит, что нет смысла закладывать газ в хранилища, так как это будет дороже, и у нас нет на это средств, нужно брать кредиты", – сказал Додон.

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Как сообщалось, в июле министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску заявлял, что власти Молдовы ведут переговоры о возможной аренде мощностей подземных хранилищ газа в Украине.

Сейчас Молдова покупает газ у "Газпрома" по договору, который был подписан в 2008 году. Ежегодно договор продлевается, его положения остаются в силе. Согласно условиям, цена рассчитывается ежеквартально в зависимости от цены нефти на мировых рынках. Нынешнее соглашение по поставку в Молдову газа действует до 31 декабря 2019 года.

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