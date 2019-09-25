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 "Альфа-Банк" выкупил ипотечные кредиты "Дельта Банка" с дисконтом 97%

"Альфа-Банк на аукционе в системе "Prozzoro.Продажи" 17 сентября приобрел крупнейший пул активов ипотечных кредитов "Дельта Банка" (оба – Киев) балансовой стоимостью более 1,3 млрд грн за 44,14 млн грн.

Об этом свидетельствует информация в системе "Prozzoro.Продажи", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщил директор департамента консолидированных продаж активов Фонда гарантирования вкладов физических лиц Тарас Елейко, при стартовой цене лота в 48,4 млн грн ставки сначала снизились до 33,8 млн грн, затем в ходе конкурентной борьбы между участниками аукциона повысились до 44 млн грн.

При этом тело кредитов составляло только 37% задолженности, а именно 498 млн грн, а 831 млн грн составляли проценты по данным кредитам, уточняет FinClub. Таким образом, дисконт к общей сумме задолженности составил 96,7%.

По словам Елейко, пул на 60% состоял из активов, расположенных в Киевском регионе, 40% активов расположены в Центральной и Западной Украине.

За этот пул сражались пять компаний.

"Рост количества участников торгов и их готовность увеличивать ценовое предложение свидетельствует об оживлении интереса рынка к таким активам", – отметил Елейко.

По его словам, в торгах, в том числе, принимали участие компании с иностранным капиталом.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150415
 
 
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