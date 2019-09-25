[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.02 26.25
 Финансы
  531  7
Все про:валюта (857) курс (535) НБУ (4037) обмен валюты (59)

 Курс гривни приблизился к отметке 24 грн/$ (обновлено)

Национальный банк установил на четверг, 26 сентября, курс гривни на уровне 24,1202 грн/$, укрепив его еще на 9 копеек.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

По данным НБУ, последний раз курс гривни превышал этот уровень в январе 2016 года.

По отношению к европейской валюте гривня укрепилась на 15 копеек – до 26,49 грн за евро, что также является минимальным значением с января 2016 года.

По данным дилеров коммерческих банков, курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду среду укрепился до 24,1875 грн/$ с 24,215 грн/$ в предыдущий рабочий день, передает Интерфакс-Украина.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 24,175-24,20 грн/$.

Как сообщалось, Национальный банк в период с 16 сентября по 20 сентября купил на межбанковском валютном рынке $269,6 млн – на 36,2% больше, чем неделей ранее.

В целом с начала 2019 года НБУ купил на межбанке $3,81 млрд, продал – $248,23 млн, в частности за три недели сентября Нацбанк приобрел $582,1 млн, тогда как с 5 по 30 августа – $316 млн, в июле – $760,9 млн, в июне – $322,3 млн.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150407
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вот уже скоро доллар будет по 8 гривень!!! Вот только одно настораживает, доллар дешевеет а продукты дорожают в Украине!! Это как понять ,ЗЕлебобики???
 показать весь комментарий
 
Соя недовольна укреплением гривны, ведь их прогнозом что осенью будет по 50 можно только подтереться.))
 показать весь комментарий
 
Причем тут соя, вы головой думаете, не надо быть эуономистом чтоб просто задать вопрос, как так доллар теряет в год 2-3% гривна 17-18%, но при этом гривна по отношению к доллару укрепляется, это что млять магия такая?
 показать весь комментарий
 
Так это интересная соя- с флажком США, а недовольна ценой на продукты в Украине . Курс гривни приблизился к отметке 24 грн/$ - Цензор.НЕТ 377
 показать весь комментарий
 
Я вообще как в магаз вчера зашел, цены на мясо глянул и не могу понять как так, доллар падает а цена на продукты растет, выходит мы стали мега экономикой, только меня один факт настораживает у нас инфляция реальная процентов 17-18, у доллара 2-3, а получается по обенникам что все наоборот.
 показать весь комментарий
 
А повышение зарплаты владелец фирмы будет оплачивать. Конечно включили в цену товара.
Ну не может картошка быть 4 грн/кг и минималке 4000 грн, как при минималке в 1500 грн.
 показать весь комментарий
 
Сейчас выгребут долларовые заначки у населения по смешным ценам обмена....все уйдет у народа на дорогие продукты, лекарства, услуги, которые, о чудо, только дорожают... Потом поднимут доллар до 30 (28,6 уже заложено в бюджет + 2 на плавающий курс) - покупайте не обляпайтесь. Только на "ножницах" обмена заработают миллиарды, которые отдадут на погашение долгов Бени и Ко по Привату, рентам, газовым договорнякам и прочим гешефтам...поздравят с Новым Годом и уедут отдыхать....куда там в очередной раз поедет Богдан с ....слугами
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Гончарук_Алексей Донбасс Зеленский Кабмин ООН Россия суд США Трамп
 
 
 
 
 
 вверх