 В России могут запретить лотерею грин-карт США

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Федерального собрания РФ, передает БизнесЦензор.

Слуцкий назвал абсолютно возмутительной ситуацию с невыдачей американских виз некоторым членам российской делегации, которые должны были приехать на 74 сессию Генассамблеи ООН.

"В Госдепе настолько зашлись в антироссийской истерии, что стали проявлять прямое неуважение к ООН, полностью забыв о своих международных обязательствах как страны пребывания штаб-квартиры организации", - отметил Слуцкий.

По его словам, здесь можно рассуждать о встречных шагах небольшого масштаба. Слуцкий, в частности, обратил внимание на предложение об отмене лотереи грин-карт на территории России.

"Не исключаю, что предложение по грин-картам может быть рассмотрено, но я сторонник более серьезных мер, которые действительно могут иметь результат и побудить Госдеп и тех, кто принимает в Вашингтоне решение, просмотреть шаг за шагом свою позицию по отношению к Москве. Думаю, что это возможно", - заявил Слуцкий.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа заявил, что одним из вариантов ответа на отказ в выдаче виз российской делегации для участия в Генассамблее ООН, может стать запрет на проведение американской лотереи грин-карт в России.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram