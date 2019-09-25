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 Philip Morris и Altria прекратили переговоры о слиянии

Philip Morris International прекратила переговоры о слиянии с Altria Group и вместо этого сосредоточится на запуске устройства для нагревания табака iQOS в США.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"После долгих размышлений компании договорились сосредоточиться на запуске IQOS в США, в рамках их общей заинтересованности в достижении свободного от курения будущего", - сказал глава Philip Morris Андре Каланцопулос.

Сделка позволила бы табачным компаниям воссоединиться спустя 10 лет после раскола и создать тяжеловеса в отрасли для решения проблем, связанных с ужесточением контроля со стороны регулирующих органов, и использования преимуществ растущего рынка электронных сигарет.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150391
 
 
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