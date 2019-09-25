 Газ на зиму по летней цене купили более тысячи жителей Житомирщины

В том числе 156 клиентов оформили покупку газа в Центре обслуживания клиентов, а раза больше потребителей сделали это через "Личный кабинет" на сайте 104.ua, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу газопосталвяющей компании.

В целом за первую декаду акции проявили заинтересованность и получили консультации в Центрах обслуживания клиентов Житомирской области 4360 потребителей газа.

В рамках акции потребители Житомирщины впервые получили возможность приобрести газ "наперед", создав "резерв" газа в отопительный период по цене 5 995,53 грн. за тысячу кубометров.

В компании отмечают, что первые две недели акции показали, что очень многих потребителей эта возможность заинтересовала. Но одним из условий было отсутствие долгов. С целью расширения возможностей потребителей присоединиться к акции с 9 сентября такое условие было отменено.

"Отныне воспользоваться акцией "Твоя энергонезависимость" могут даже те потребители, которые имеют долги за предыдущие периоды. Но закупленный объем газа в рамках акции будет использоваться ими только в отопительный период с 1 октября 2019 года по 31 марта 2020 года. Участие в акции не освобождает таких потребителей от необходимости погашения накопленных долгов за предыдущие периоды", – пояснил директор ООО "Житомиргаз Сбыт" Вячеслав Тарасов.

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Напомним, акция "Твоя энергонезависимость" стартовала 23 августа и длится до 25 сентября.

В акционной цене – 5 995,53 грн за 1000 куб. м – не учтенные услуги по доставке газа, которые устанавливаются в зависимости от региона. Стоимость услуг по доставке газа, а также остаток предоплаченного газа по акции "Твоя энергонезависимость" будут указаны в ежемесячном счете за использованное топливо.

Присоединиться к акции и оплатить покупку можно двумя способами: онлайн через "Личный кабинет" на сайте 104.ua или в Центре обслуживания клиентов. Для оформления покупки в ЦОК нужно иметь при себе паспорт, идентификационный номер, актуальные показания счетчика газа, а также 100% оплатить заказанный объем газа.

В "Личном кабинете" потребителю необходимо ввести показания своего счетчика, указать объем газа, который он хочет приобрести, и оплатить сформированный программой счет.

Максимальный объем закупки газа ограничен – 25 тыс. куб. м на одно домохозяйство. Гарантом сохранения запасов газа и стабильной цены на него является НАК "Нафтогаз Украины".

Подробности акции читайте на сайте 104.ua.

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