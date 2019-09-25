[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.02 26.25
 Корпоративные отношения
  222  0
Все про:аудит (213) Минздрав (333) ОХМАТДЕТ (30)

 Минздрав инициирует проведение аудита в "Охматдете"

Министерство здравоохранения Украины инициировало проверку НДСБ "Охматдет", госпредприятия "Медицинские закупки Украины" и Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей.

Об этом сообщил советник министра Дмитрий Раимов на пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С сегодняшнего дня Министерство здравоохранения направляет аудит в "Охматдет", ГП "МЗУ" и Центр эндокринной системы (Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей Минздрава). Это то, что нам подведомственно, и то, анализ работы чего мы будем проводить в обязательном порядке", - сказал Раимов.

При этом он отметил, что к указанным учреждениям есть ряд вопросов.

"Почему именно эти организации? Потому что к ним есть вопросы от общественных организаций, озвученные на встрече. И мы будем их проверять", - сказал Раимов.

Кроме того, как сообщил советника министра, в настоящее время проводится аудит Минздрава.

"Есть приказ государственного секретаря Артема Янчука, №1971, подписанный еще вчера (24 сентября) об аудите и оценке всех сотрудников министерства. Новые работники и заместители встретились с фактами неэффективности, когда на бумаге одно, по факту - другое", - сказал Раимов.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150386
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Гончарук_Алексей Донбасс Зеленский Кабмин ООН Россия суд США Трамп
 
 
 
 
 
 вверх