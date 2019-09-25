 "Нафтогаз" начал продавать газ на зиму по летней цене для ОСМД

Об этом сообщил руководитель интегрированного газового бизнеса "Нафтогаза" Андрей Фаворов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

"Отныне купить газ на зиму по фиксированной цене могут ОСМД с собственными котельными и другие теплопроизводители. Это позволит им нивелировать ожидаемый рынком рост цен на газ и защитить своих клиентов, проживающих в многоквартирных домах, от повышения тарифов на тепло", – отметил Фаворов.

Воспользоваться предложением смогут ОСМД и производители тепла, которые не имеют долгов за потребленный газ. Для этого им необходимо обратиться в "Нафтогаз", подписать соглашение и осуществить 100% предоплату газа до 18 октября.

В рамках специального предложения "Нафтогаз" предлагает ОСМД приобрести газ, необходимый для нужд централизованного отопления и горячего водоснабжения, по фиксированной летней цене 6 145,31 грн с НДС за 1 тысячу кубометров (без учета стоимости распределения газа). Использовать такой газ ОСМД смогут в период с 1 ноября 2019 года по 31 марта 2020 года.

В компании уточнили, что каждый производитель тепла также имеет право на закупку газа у "Нафтогаза" на регулируемых условиях, установленных государством (ПСО). Цена по договору ПСО меняется вслед за рыночной ценой газа.

"Приобретя "Газовый запас", ОСМД защищает себя от риска повышения цен на газ зимой, закупив газ по летней цене. Если рыночная цена газа, наоборот, упадет, – потребитель также сохраняет возможность воспользоваться более низкой ценой: для этого необходимо перейти на использование газа по стандартному договору ПСО, а "Газовый запас" – сохранить на следующие месяцы. При этом объемы, использованные по договору ПСО, надо будет оплачивать отдельно", – пояснили в компании.

При этом, если в течение периода поставки газа в пределах предложения "Газовый запас" (с 1 ноября 2019 года по 31 марта 2020 года) клиент не использует весь предоплаченный объем – остаток средств вернется на счет клиента.

Потребители, которые подпишут стандартный договор ПСО и подпишут определенные объемы в рамках "Газового запаса", смогут самостоятельно выбирать, на условиях которого из двух договоров они будут получать газ.

Чтобы перейти с одной договора на другой, согласно законодательству, необходимо подать "Нафтогазу" заявку за 5 дней до начала месяца потребления.

"При этом следует помнить, что цена газа по ПСО становится известной только в месяц потребления, а не до его начала. Тенденцию изменения цены на рынке можно отслеживать по таким индикаторам, как, например, результаты торгов на Украинской энергетической бирже.

Учитывая эти особенности, "Нафтогаз" рекомендует клиентам взвешенно подойти к определению предоплаченных объемов в рамках "Газового запаса", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, в августе НАК "Нафтогаз Украины" предложил всем газопоставляющим компаниям открыть возможность для населения по покупке газа для отопления зимой по действующим низким летним ценам.

В рамках программы "Газовый запас" бытовые потребители-физлица могут закупить на нынешних условиях до 25 тыс. кубометров газа, чего должно хватить для обеспечения потребностей домохозяйства в течение всей зимы.

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