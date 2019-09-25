 Госгеокадастр обнаружил нарушения земельного законодательства при половине проверок

Об этом говорится в сообщении Госгеокадастра, передает БизнесЦензор.

Всего за этот период было начислено 5,29 млн грн возмещения за самовольное занятие земельных участков, нецелевое использование земель и снятие плодородного слоя почвы, из них 3,29 млн грн, или 62%, было возмещено в добровольном порядке.

По результатам проверок специалисты направили в правоохранительные органы 81 материал о нарушении требований законодательства, в том числе содержащих признаки преступления.

В целом с начала 2017 года до сегодня территориальные органы Госгеокадастра провели 37 869 проверок соблюдения требований законодательства при использовании земельных участков сельскохозяйственного назначения на площади 1,87 млн гектаров. По результатам проверок было установлено 20 948 нарушений на площади 467,9 тыс. гектаров.

Всего за весь период реализации Держгеокадастром функций государственного надзора (контроля) за соблюдением земельного законодательства, использованием и охраной земель всех категорий и форм собственности, плодородия почв было начислено 170 млн грн возмещения за самовольное занятие земельных участков, нецелевое использование земель и снятие плодородного слоя почвы.

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