[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.02 26.25
 Власть, Энергетика
  174  0
Все про:глобальное потепление (12) назначение (409) Минэкологии (121) Минэнергоугля (675)

 Заместителем главы Минэкоэнерго может стать эксперт по изменению климата

Заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды Украины может стать генеральный директор общественной организации "Экодия" Ирина Ставчук.

Соответствующая информация опубликована в Едином государственном реестре деклараций Нацагентства по противодействию коррупции (НАПК), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным на сайте "Экодия", Ставчук является "экспертом по вопросам изменения климата и климатической политики".

Как сообщалось, на сегодня кандидатами на должности замминистра являются руководитель ряда ветроэнергетических проектов Виталий Шубин, а также заместитель главы и проектный менеджер офиса Национального инвестиционного совета при президенте, бывший советник министра финансов Алекандра Данилюка Константин Чижик.

Напомним, объединенное министерства энергетики и защиты окружающей среды в конце августа 2019 года возглавил соратник премьер-министра Алексея Гончарука, бывший руководитель сектора "Энергетика" Офиса эффективного регулирования BRDO Алексей Оржель, который с 2006 по 2014 годы занимал разные должности в национальном регуляторе НКРЭКУ.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150378
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Гончарук_Алексей Донбасс Зеленский Кабмин ООН Россия суд США Трамп
 
 
 
 
 
 вверх