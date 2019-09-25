 Филиал АМПУ купил катера на 260 миллионов у фирмы с бывшего завода Порошенко

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Как отмечает издание, заказчик загрузил в систему проект договора без подписей, печатей, даты и номера вместо самого договора, что является нарушением требований закона "О публичных закупках".

Согласно документу, до конца 2021 года в морпорт Николаев на условиях DDP поставят три лоцманские катера проекта ВМ22 с годовой гарантией: один – за 91,55 млн грн и два – по 86,23 млн грн.

Катер длиной 22 м рассчитан на двух членов экипажа и семь лоцманов и предназначен для доставки и снятия лоцманов с судов, которые заказали лоцманскую проводку, лоцманского сопровождения на судоходных путях и обследования состояния судоходных путей.

Каждое судно будет иметь два двигателя Volvo Penta D16-750 с гребными винтами, комплект радио- и навигационного оборудования, мебель и технику в рубке и жилом отсеке и тому подобное.

Общий срок службы судов при эксплуатации составляет не менее 24 лет.

Цена победного предложения была на 4% ниже ожидаемой стоимости закупки.

ДочП "ДГЗИФ "Укринмаш" ГК "Укрспецэкспорт" госконцерна "Укроборонпром" не допустили к аукциону. Оно подало 13 мая части документов предложения за подписью директора Сергея Слюсаренко, но в тот же день его уволили, а на эту должность назначили Олега Калюжного. Госпредприятие подало документы, подтверждающие полномочия подписывать документы предложения нового гендиректора, но не старого.

Государственный "Укринмаш" обжаловал свое отклонения в АМКУ, заявив, что документы на старого директора утратили силу после его увольнения, поэтому их якобы невозможно было предоставить. Однако админколегия не удовлетворила жалобу, потому что документы нужно было предоставлять на того директора, который фактически подписал документы тендерного предложения.

Единственным допущенным конкурентом была фирма-производитель "Baltic Workboats AS" (Эстония).

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"УМС Марин" Владимира Умрилова начал выигрывать тендеры в 2012 году. До этого Умрилов торговал катерами через ООО "УМС Трейд", которое получило подрядов на 13,4 млн грн в 2008-2009 годах, и ООО "УМС-Бот" – на 16,73 млн грн в 2008-2011 годах.

Победитель субарендует недвижимое имущество по ул. Электриков, 26 у ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском" Сергея Тигипко. Ранее заводом владели президент Петр Порошенко и его соратник, партнер и друг – экс-нардеп от БПП Игорь Кононенко.

Этот же завод является покупателем малого катера Морской охраны специального назначения "УМС-1000" в загруженном "УМС Марин" аналогичном договоре от 2016 года.

"УМС Марин" также неоднократно был единственным соперником "Ленинской кузницы" на тендерах.

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