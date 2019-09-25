 Киевский апелляционный суд отменил решение Барышевского райсуда по SkyUp

Об этом сообщила пресс-служба компании по итогам заседания суда 25 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ни общественная организация "Комитет по защите прав потерпевших от преступлений", ни фейковая "истица" Оксана Пасенко в суд не явились. Однако комитет в очередной раз заявил об отводе судьи. Судебная коллегия постановила, что такое заявление - очередное злоупотребление процессуальными правами, и оставила требование ОО без рассмотрения. После этого Киевский апелляционный суд объявил об отмене постановления Барышевского райсуда", - говорится в сообщении SkyUp.

"Мы боролись за открытость, верховенство права и честную конкуренцию в течение четырех месяцев. И в конце концов победили. "Барышевское" решение признали незаконным! Другого результата в правовом государстве быть не могло. Мы и дальше запускаем новые доступные перелеты по Украине и миру и отстаиваем наше с вами право летать", - заявил совладелец авиакомпании Александр Альба.

Как сообщалось, Барышевский райсуд решением от 25 мая 2019 года приостановил действие лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом авиакомпании SkyUp Airlines. Это решение компания обжаловала в Киевском апелляционном суде.

Позже истица Пасенко в общении со СМИ заявила, что не пользовалась услугами авиакомпания и иска не подавала.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 12 июня 2019 года раскритиковал решение Барышевского райсуда и поручил Минюсту подготовить письмо в органы судебной власти и президенту обо всех похожих случаях.

Кроме истицы Пасенко, 12 сентября в деле появился второй истец - ОО "Комитет по защите прав потерпевших от преступлений". В то же время, как уточняли в SkyUp, указанная ОО никак не была связана с предыдущим истцом за исключением того, что до 11 сентября у них был один адвокат на двоих.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем SkyUp выступило ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

Согласно данным Единого реестра юридических и физических лиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Скайап" являются Александр (50%) и Юрий (50%) Альба.

Компания начала чартерные перевозки с конца мая 2018 года. В настоящее время ее флот насчитывает восемь самолетов: шесть Boeing 737-800 и два Boeing 737-700. К концу 2019 года SkyUp планирует получить два Boeing 737-900 ER. В целом авиакомпания осуществляет 47 маршрутов (32 регулярных и 15 чартерных). При этом процент регулярных рейсов составляет 61% от общего количества рейсов.

По состоянию на 1 сентября 2019 года компания перевезла 1,398 млн пассажиров с начала осуществления летной программы.

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