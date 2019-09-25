[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.02 26.25
 Энергетика
  251  1
Все про:альтернативная энергетика (383) Зеленый тариф (64) солнечная энергетика (143) Гарантированный покупатель (7)

 Выплаты по "зеленому тарифу" в августе достигли 3,4 миллиарда

ГП "Гарантированный покупатель" выплатило 3,4 млрд грн производителям электроэнергии из альтернативных источников за август.

Таким образом, "Гарантированный покупатель" полностью выполнил обязательства перед производителям электроэнергии по "зеленому тарифу" за расчетный месяц, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу госпредприятия.

Как отмечается в сообщении, окончательный расчет стал возможен после утверждения НКРЭКУ 24 августа размера стоимости услуги предприятия.

По данным оператора, на 24 сентября в реестр производителей по "зеленому тарифу" входит 454 компании.

За первую декаду сентября "Гарантированный покупатель" уже выплатил им авансовые платежи на 1,07 млрд грн.

Читайте также: Ввод мощностей альтернативной энергетики в третьем квартале вырос в 6 раз

Как сообщалось, за июль "Гарантированный покупатель" выплатил производителям электроэнергии по "зеленому тарифу" 3 млрд грн.

ГП "Гарантированный покупатель" выкупает произведенную по "зеленому" тарифу электроэнергию и реализует ее на рынке "на сутки вперед". Предприятие также обеспечивает функционирование механизма PSO, для недопущения роста цен для населения.

ГП "Гарантированный покупатель" покупает электроэнергию у государственных НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" и реализует ее поставщикам универсальных услуг, которые продают ее населению по фиксированным тарифам, еще часть – продает на рынке "на сутки вперед" для компенсации потерь. Кроме того, предприятие будет отвечать за проведение аукционов для "зеленой" генерации, которые должны начаться с 2020 года.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150357
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Команда Зеленского начала с проверки правильности начисления пенсионных и льготных выплат! Это копейки, уже не раз и переселенцев проверяли. Результат-незаконное лишение данных категорий законных выплат-пенсий, которые уже более года не возвращают, мотивируя отсутствием какого-то неземного специального Порядка, непринятого ни Гройсманом, ни , пока, новой командой. Зато олигархам раздаем миллиарды за использование энергии ветра, солнца, воды. За что? Пора прекратить это бл-во!
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Гончарук_Алексей Донбасс Зеленский Кабмин ООН Россия суд США Трамп
 
 
 
 
 
 вверх