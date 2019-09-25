 Кабмин определил организацию для централизованных закупок

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэкономики, передает БизнесЦензор.

"Решение об определении ГУ "Профессиональные закупки" централизованной закупочной организацией - это шаг к оптимизации всего закупочного процесса, ведь, передавая свои закупки к ЦЗО, заказчики смогут значительно сэкономить свои средства за счет объединения однотипных товаров в рамках одной процедуры. Кроме того, в ходе работы пилотного проекта ГУ "Профессиональные закупки" мы убедились в ее эффективности и результативности", – прокомментировал решение правительства первый заместитель министра Павел Кухта.

"В частности, по заключенным договорам была достигнута экономия более 13% от ожидаемой стоимости предметов закупок. Вместе с этим среднее количество участников составило 3,65, что в 1,5 раза превышает средний показатель по электронной системе закупок", – уточнил чиновник

Как отмечается в сообщении, в течение 2017-2018 годов, в рамках реализации пилотного проекта, государственное учреждение "Профессиональные закупки" выполняло функции централизованной закупочной организации. Поэтому, учитывая знания и опыт проведения тендеров в интересах других заказчиков и положительные результаты от реализации вышеуказанного пилотного проекта, государственное учреждение "Профессиональные закупки" будет продолжать выполнять функции централизованной закупочной организации в интересах заказчиков, которые изъявили желание передать функцию закупок в профессиональной организации.

Ожидается, что создание централизованной закупочной организации поможет решить такие проблемы сферы публичных закупок, в частности:

профессионализация сферы публичных закупок (в Украине действует более 30 тыс. организаций-заказчиков, в большинстве из которых закупки осуществляются неэффективно. Поэтому ЦЗО является мощным рычагом профессионализации сферы закупок благодаря наличию профессионального персонала);

увеличение экономии средств за счет агрегации объемов (свыше 30 тыс. организаций-заказчиков осуществляют по сути однотипные закупки товаров широкого потребления. Объединив такие товары в рамки одной закупки, за счет агрегации будет получена лучшая ценп и существенно сокращены административные расходы на проведение процедур закупок);

стандартизация закупок (предполагается, что ЦЗО активно работает с потенциальными поставщиками, что значительно снизит риски обжалований и срывы поставки);

снижение уровня коррупции (при централизации закупок создается больше возможностей для общественного контроля, мониторинга и принятия мер превентивного контроля за счет укрупнения закупки и значительного уменьшения общего количества закупочных процедур).

Государственное учреждение "Профессиональные закупки" принадлежит к сфере управления Минэкономики и является неприбыльной организацией, которая имеет целью получать доход для самообеспечения от предоставленных услуг в пределах определенных уставом и законодательством.

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