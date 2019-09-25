 "Кернел" Веревского заинтересовался концессией порта "Ольвия"

Об этом ЦТС сообщили в администрации СМП "Ольвия", передает БизнесЦензор.

Уточняется, что представители "Кернел" во главе с гендиректором компании Евгением Осиповым в ходе встречи с начальником администрации порта Андреем Егоровым и директором ГП "Стивидорная компания "Ольвия" Русланом Олейником детально ознакомились с условиями конкурса пилотного проекта концессии в порту "Ольвия" и осмотрели площадки и имущество государственного стивидора, которое планируется к передаче в концессию.

Ранее, 19 сентября, порт "Ольвия" посетили представители турецкой компании Aras, которые также интересовались объектом концессии.

Согласно требованиям конкурсной документации, в течение первых трех лет в СМП "Ольвия" инвестор должен построить новый зерновой терминал мощностью 2 млн тонн в год, инвестировав $49 млн (без учета НДС).

Срок концессии - 35 лет (2019-2053 годы). Концессионный платеж состоит из двух частей: фиксированный платеж (средняя сумма дивидендов на 2015-2017 годы, выплачиваемая СК "Ольвия" в государственный бюджет (78,8 млн грн, или $3 млн), а также переменный (не менее 0,73% дохода концессионера).

Разработчики ТЭО сделали расчет ожидаемого грузопотока в порту до 2030 года. Исходя из их данных, при пессимистическом сценарии грузопоток составит чуть более 2 млн тонн грузов, нейтральном - 6 млн тонн грузов. В случае оптимистического сценария грузовая база порта к 2030 году вырастет до 30 млн тонн.

12 сентября Министерство инфраструктуры Украины объявило о проведении концессионных конкурсов по передаче в концессию имущества ГП "Стивидорная компания "Ольвия" и ГП "Херсонский морской торговый порт".

1 октября в Одессе презентуют концессионные проекты в портах "Ольвия" и "Херсон": основное внимание уделят условиям тендера и описанию тендерного процесса.

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