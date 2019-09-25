 Заместителем министра обороны могут назначить топ-менеджера Пинчука

Об этом свидетельствуют поданные ими электронные декларации за 2018 год в Едином государственном реестре деклараций, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно декларации, Марценюк в минувшем году получил 719,97 тыс. грн дохода по основному месту работы. Кроме этого, он задекларировал криптовалюту, ювелирные изделия, 200 тыс. грн на счету в "АльфаБанке", а также $50 тыс. и 50 тыс. евро наличными. Он владеет недвижимостью в Киеве и Черновцах.

В 2018 году Марценюк приобрел Tesla S 2013 года выпуска, а также владеет автомобилями Hyundai Santa Fe 2011 года выпуска и ВАЗ 2121.

Ранее Марценюк был на общественных началах помощником народного депутата Ольги Бельковой, которая раньше также работала в ООО "ИстВан" олигарха Виктора Пинчука.

В свою очередь, Алина Фролова в 2018 году по основному месту работы заработала 226,9 тыс. грн. Еще 51 тыс. грн гонораров Фролова получила от ООО "Кор Эдженси", где работала главным специалистом по связям с общественностью и прессой.

Кроме этого, она задекларировала $130,4 тыс. на банковском счету и еще $100 тыс. наличными. Фролова владеет несколькими земельными участками и автомобилями Jeep Patriot Limited 2012 года выпуска и Mazda MX-5 2007 года выпуска.

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Как сообщалось, 29 августа Верховная Рада назначила Андрея Загороднюка министром обороны Украины.

Загороднюк – с июля входил в наблюдательный совет "Укроборонпрома", был внештатным советником президента Владимира Зеленского, в 2015-2017 годах – главой проектного офиса реформ при Министерстве обороны Украины. С 2005 года возглавлял производителя бурового оборудования для нефтегазовых скважин Discovery Drilling Equipment (ТОВ "Дискавери-буровое оборудование Украины"), бенефициаром которой он же и является.

Интерью о бизнесе Загороднюка читайте в материале БизнесЦензор: Руководитель украинского производителя бурового оборудования: "Устаревшие 30-летние станки – это общая проблема отрасли"

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